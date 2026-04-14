El capítulo 394, que se emite este martes 14 de abril, sitúa a la protagonista en peligro de muerte mientras Pedrito descubre las oscuras intenciones de los nobles sobre el destino de María

La tensión alcanza su punto álgido en «Valle Salvaje». Tras semanas de intrigas y movimientos en la sombra, el episodio 394, que se emite este martes 14 de abril, desata una tormenta de acontecimientos que marcarán un antes y un después en la ficción nominada al Emmy Internacional. Los espectadores asistirán al inicio de una maniobra criminal orquestada por don Hernando y José Luis, quienes, espoleados por las provocaciones de Dámaso, han decidido pasar definitivamente a la acción.

Un complot criminal para incriminar a Dámaso

El eje central de la jornada será la puesta en marcha del maquiavélico plan de asesinato contra Victoria. El marqués y el patriarca de los Gálvez de Aguirre han diseñado una estrategia para acabar con la vida de la mujer y, simultáneamente, inculpar a su primer marido, Dámaso, de la autoría del crimen.

Esta alianza entre los dos nobles pone en riesgo extremo la vida de Victoria, mientras el ardid busca eliminar dos obstáculos de un solo golpe. La duda que planea sobre Valle Salvaje es si los ejecutores lograrán culminar su propósito antes de ser descubiertos o si algún factor inesperado truncará la tragedia.

Pedrito y el secreto del destino de María

En paralelo, la estabilidad de los Gálvez de Aguirre vuelve a tambalearse por una filtración accidental. Pedrito revela a Rafael una conversación crucial que ha escuchado entre don Hernando y José Luis. Las palabras de los nobles versan sobre el incierto destino de María, una información que podría empujar a Rafael a un nuevo enfrentamiento directo.

No hay que olvidar que Rafael ya desafió con firmeza la autoridad de su padre recientemente, con motivo del enlace entre Atanasio y Matilde en la capilla familiar. Este nuevo hallazgo sitúa al duque en una posición comprometida: enfrentarse de nuevo a su progenitor o permitir que los planes sobre María sigan su curso.

Antecedentes y consecuencias en la Casa Pequeña

La trama llega a este punto tras los movimientos de Luisa, quien ha convocado a las mujeres de la Casa Pequeña para comunicar su determinación de seguir investigando a las parteras. Por otro lado, el silencio sobre los secretos que rodean a la familia parece haberse comprado temporalmente, después de que Alejo pagara a Pura y Petra para asegurar su discreción. Sin embargo, la ejecución del plan contra Victoria amenaza con dinamitar cualquier apariencia de paz en la región.