La doctora Borrell busca alternativas para sacar a su compañera de prisión en una jornada marcada por la inesperada visita a la madre de los Salazar y la revelación de Cloe a Damián sobre la oferta de Brossard.

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, continúa con el desarrollo de sus tramas principales en la emisión de este martes, 16 de junio. En el capítulo 583 del melodrama televisivo, los espectadores presenciarán cómo el personaje de Luz se muestra dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con el objetivo de sacar a Nieves de la cárcel. No obstante, esta determinación sitúa a la propia doctora Borrell en una posición de extrema vulnerabilidad, corriendo el riesgo real de ser ella misma encarcelada.

De forma paralela, la situación en prisión sufrirá un giro ante la llegada de una visita sorpresa para la madre de los Salazar, un encuentro imprevisto que podría aportarle las fuerzas necesarias para continuar con su lucha. Los acontecimientos se encadenan directamente con los hechos ocurridos en la entrega de este lunes, donde Luz recibió una noticia impactante, Digna ejerció la defensa de Nieves frente a don Agustín y Marta comunicó a Damián toda la verdad relativa a la Casa de los Montes.

En el ámbito de las relaciones empresariales y familiares, Cloe dará un paso relevante al revelarle a Damián la oferta que Floral ha realizado a Brossard, un movimiento que promete alterar los equilibrios habituales. Por otra parte, la trama que implica a don Agustín sumará un nuevo foco de tensión, ya que el sacerdote se dedicará a meter cizaña a Gabriel en relación con la detención de Nieves, mientras Pablo intenta, por su cuenta, realizar un soborno al propio don Agustín.

El episodio de este martes, que se emitirá en su horario habitual de las 15:45 horas, también abordará la situación de Miguel, quien logrará sincerarse de manera definitiva con Claudia. Asimismo, el desarrollo de la historia de Beatriz y Gabriel sumará un nuevo hito cuando el personaje de Gabriel ofrezca una respuesta increíble a la propuesta de Beatriz de marcharse juntos de forma definitiva, después de que ella consiguiera recuperar la fotografía junto a Gabriel y Juanito.

Por último, el capítulo 583 desvelará una impactante revelación por parte de Federico referida tanto a él como a Roque. Federico expondrá que le queda menos tiempo de vida de lo esperado inicialmente y, de igual modo, manifestará que su hijo no es suyo de manera natural, un conjunto de informaciones que impactarán directamente en el devenir de la trama de esta producción de Antena 3.