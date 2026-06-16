Manuela sufre una caída por las escaleras en la producción de RTVE mientras Victoria intenta recuperar el control de su antiguo hogar y Enriqueta planea el matrimonio de su hijo.

La serie diaria de RTVE, ‘Valle Salvaje’, afronta una semana determinante en las pantallas de La 1 con la emisión de sus nuevos capítulos a partir de este martes 16 de junio. El devenir de las tramas en la Casa Grande y la Casa Pequeña vendrá marcado por los esfuerzos de adaptación de sus respectivos habitantes, una convivencia que se verá afectada por diversos descubrimientos y por un grave suceso que compromete de forma directa la integridad física de Manuela.

El eje principal de los próximos episodios se sitúa en torno a la figura de Manuela, quien es víctima de un accidente provocado al ser empujada por las escaleras de la vivienda. Este altercado se encuadra en una dinámica de crecientes tensiones familiares y personales en la que múltiples personajes intentan asentarse definitivamente en sus nuevos hogares, un proceso de estabilización que corre el riesgo de truncarse debido a los secretos que empiezan a salir a la luz.

Tensiones en la Casa Pequeña y planes matrimoniales

En la entrega del capítulo 433, programada para este martes 16 de junio, la atención se desplaza inicialmente hacia la relación entre Bárbara y Manuela. Alejo interviene para animar de manera decidida a Bárbara a que hable de forma clara con Manuela. El propio Alejo se convierte en testigo presencial de la evidente situación de tensión existente entre la de Guzmán y su primo, lo que constata la complejidad de los vínculos actuales entre los protagonistas.

De forma paralela, el entorno doméstico sumará un nuevo conflicto de intereses a raíz de las maniobras de Enriqueta. Braulio se ve sorprendido al descubrir las verdaderas intenciones de esta, quien se ha fijado el objetivo firme de casar a su propio hijo con Manuela, un movimiento estratégico que añade presión sobre la joven.

Por otra parte, la situación en la Casa Pequeña se vuelve más compleja con el comportamiento de Victoria. En su intento por encontrar su propio pulso y acomodo en su nuevo hogar, Victoria comienza a actuar como si fuese todavía la legítima dueña y señora del lugar, un cambio de actitud que amenaza con alterar el orden establecido y la convivencia con el resto de los residentes de la zona en esta nueva semana de emisión de ‘Valle Salvaje’.