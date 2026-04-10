El selectivo español cierra con una ligera caída del 0,15% tras un amago de remontada al confirmarse que Israel negociará con el Líbano. El petróleo Brent vive su semana más bajista desde el verano tras un viernes de alta volatilidad.

Jornada de contrastes y volatilidad extrema en los mercados financieros este viernes, 10 de abril de 2026. El Ibex 35 ha finalizado la sesión con un leve descenso del 0,15%, situándose en los 18.100 puntos. A pesar del tono negativo, el índice español ha logrado salvar los muebles en el último tramo de la jornada gracias a las noticias de desescalada en Oriente Medio, que han permitido a Wall Street girar al verde y al Ibex recortar unas pérdidas que llegaron a ser mucho más pronunciadas.

En el plano técnico, el selectivo mantiene la fortaleza mostrada durante la semana, habiendo superado con claridad la resistencia de los 17.800 puntos. Según los analistas de Ecotrader, esta señal de fortaleza relativa sitúa al Ibex como uno de los índices más constructivos de Europa, aunque advierten de que la ecuación rentabilidad-riesgo empieza a ser menos atractiva al acercarse a los máximos anuales.

Grifols lidera las caídas y el sector energético las alzas

El protagonismo negativo de la sesión en Madrid ha recaído sobre Grifols, que se ha desplomado un 5,93%. La compañía de hemoderivados se ha visto penalizada por las investigaciones del regulador sanitario canadiense y el incremento de la presión de fondos bajistas. Le han seguido en la parte baja de la tabla Amadeus (-2,06%) y la banca, con el BBVA (-1,69%) a la cabeza de los descensos del sector financiero.

En el lado opuesto, el repunte del precio del crudo durante gran parte de la jornada ha impulsado a los valores energéticos. Naturgy (+2,01%), Endesa (+1,72%) y Repsol (+1,55%) han encabezado las subidas, actuando como contrapeso al castigo recibido por los valores industriales y bancarios.

El petróleo y el «efecto Ormuz»

El mercado de materias primas ha vivido una montaña rusa. El barril de Brent registra su semana más bajista desde el verano de 2025, con una caída acumulada superior al 11,5% desde el lunes. No obstante, en la sesión de hoy ha mostrado una gran volatilidad: tras llegar a subir un 5% por las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, las noticias sobre el paso del primer petrolero no aliado de Irán y el anuncio de negociaciones entre Israel y el Líbano han enfriado los precios, situando al Brent en el entorno de los 97 dólares.

Wall Street y la agenda macroeconómica

Al otro lado del Atlántico, Wall Street ha conseguido dar la vuelta a las pérdidas iniciales. El S&P 500 y el Nasdaq 100 encadenan su séptimo día consecutivo de subidas, impulsados por la disposición de Benjamín Netanyahu a negociar bajo la presión de la administración Trump. Amazon (+5,60%) ha sido uno de los motores del mercado tras las declaraciones de su CEO sobre el buen momento del negocio de chips.

Los inversores permanecen ahora atentos a la publicación de los datos de IPC en Estados Unidos, que se conocerán a las 14:30 horas, y a la evaluación de la deuda de Francia por parte de la agencia Moody’s, prevista para el cierre del mercado estadounidense.