La oferta taurina de este segundo fin de semana de abril despliega un amplio abanico de festejos en directo que incluyen la Feria de Abril de Sevilla, la Copa Chenel y ciclos de novilladas.

El segundo fin de semana de abril se consolida como una de las citas más polifacéticas de la presente primavera taurina en España. Hasta cuatro señales de televisión —Telemadrid, Canal Sur, CMMedia y OneToro TV— emitirán en directo una variada agenda que combina el prestigio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla con festejos de relevancia en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Desde el clasicismo de las figuras consagradas hasta la proyección de los nuevos valores en certámenes de promoción, la programación ofrece un recorrido integral por la actualidad de la tauromaquia.

Un sábado de gran actividad: Copa Chenel, novilladas y la Maestranza

La jornada del sábado 11 de abril destaca por un despliegue de diversidad en el que se darán cita diferentes conceptos y escalafones. El foco de atención en la Comunidad de Madrid se situará en Miraflores de la Sierra, localidad que acoge una nueva cita de la Copa Chenel. En este festejo, que será retransmitido por Telemadrid a partir de las 18:00 horas, se vivirá un duelo ganadero de gran interés entre las divisas de Pedraza de Yeltes y Flor de Jara. Los encargados de lidiar estas reses serán los diestros Juan Carlos Cubas, Manuel Diosleguarde y Alejandro Chicharro.

De forma simultánea, la cantera será protagonista en el sur y en el centro peninsular. Canal Sur conectará a las 18:00 horas con Motril (Granada) para ofrecer la semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía, donde se lidiarán utreros de Ave María para los novilleros Julio Norte, Iván Rejas y Manuel Quintana. Por su parte, CMMedia mantiene su compromiso con el Alfarero de Plata desde Villaseca de la Sagra (Toledo). A las 18:00 horas se celebrará la semifinal de este certamen con erales de Hermanos Sánchez de León para una terna compuesta por Jaime Padilla, Ian Rodríguez, Noel García, Jaime Torija, Israel Guirao y Rubén Vara.

El cierre de la jornada sabatina vendrá de la mano de OneToro TV, que a las 18:30 horas abrirá las puertas de la Real Maestranza de Sevilla. Enmarcada en la Feria de Abril, se lidiará una corrida de la ganadería de Alcurrucén para los matadores Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez.

Domingo de expectación en Sevilla y Tobarra

El domingo 12 de abril mantendrá el alto nivel de interés con dos focos principales. El epicentro volverá a ser Sevilla, donde OneToro TV retransmitirá a las 18:30 horas un festejo de gran exigencia. Los toros de Fuente Ymbro pondrán a prueba la capacidad de una terna joven y ambiciosa integrada por Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina.

Paralelamente, las cámaras de CMMedia se desplazarán hasta tierras albaceteñas, concretamente a Tobarra. A partir de las 18:30 horas, se emitirá una corrida de toros con el hierro de Los Ronceles. El cartel combina el poso y la experiencia de Rubén Pinar y Joaquín Galdos con la frescura de Alejandro Peñaranda, completando así un intenso maratón de emociones taurinas en la pantalla.

Sábado, 11 de abril

• Telemadrid (18:00h): Desde Miraflores de la Sierra (Madrid). Duelo ganadero de la Copa Chenel con reses de Pedraza de Yeltes y Flor de Jara para los diestros Juan Carlos Cubas, Manuel Diosleguarde y Alejandro Chicharro.

• Canal Sur (18:00h): Desde Motril (Granada). Semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía. Novillos de la ganadería de Ave María para los jóvenes Julio Norte, Iván Rejas y Manuel Quintana.

• CMMedia (18:00h): Desde Villaseca de la Sagra (Toledo). Semifinal del certamen Alfarero de Plata. Erales de Hermanos Sánchez de León para Jaime Padilla, Ian Rodríguez, Noel García, Jaime Torija, Israel Guirao y Rubén Vara.

• OneToro TV (18:30h): Desde la Real Maestranza de Sevilla. Festejo de la Feria de Abril. Toros de la divisa de Alcurrucén para la terna compuesta por Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez.

Domingo, 12 de abril

• OneToro TV (18:30h): Desde Sevilla. Continuación del ciclo de la Feria de Abril. Corrida con el hierro de Fuente Ymbro para los matadores Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina.

• CMMedia (18:30h): Desde Tobarra (Albacete). Toros de la ganadería de Los Ronceles para un cartel integrado por Rubén Pinar, Joaquín Galdos y Alejandro Peñaranda.