La actriz gallega se incorpora a la nueva edición del concurso de Antena 3, que se estrena este viernes 10 de abril, compaginando las grabaciones con su reciente maternidad y nuevos proyectos cinematográficos.

Cristina Castaño se enfrenta a partir de este viernes a uno de los retos más ambiciosos de su trayectoria profesional. La intérprete, conocida por su sólida carrera en el cine, la televisión y el teatro musical, se estrena como concursante de la decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’. Tras años de contactos con la productora Gestmusic, la actriz asegura que este es el «momento perfecto» para cumplir un sueño de infancia y mostrar al público registros artísticos hasta ahora desconocidos.

Un desafío fuera de la zona de confort

A pesar de su experiencia previa en musicales, Castaño reconoce que la dinámica del programa de Antena 3 supone una ruptura con su zona de confort. «Enfrentarme todas las semanas a una canción diferente, de catorce artistas diferentes, es salir de mi zona de confort», admite la actriz, quien se define como una gran seguidora del formato. Para la intérprete, cada gala supone encarnar un nuevo papel, apoyada por un despliegue de producción que no escatima en recursos de caracterización, maquillaje y escenografía.

La actriz ha querido reivindicar la valía de participar en formatos de entretenimiento, criticando los recelos que aún persisten en el sector de la interpretación en España. «En España hay mucho más prejuicio que, por ejemplo, en Estados Unidos», reflexiona, calificando tales reticencias como una «soberana estupidez». Según Castaño, se requiere de un gran valor para exponerse cada semana ante la audiencia con un número que exige una preparación exhaustiva.

Maternidad y conciliación en el plató

Uno de los aspectos más significativos de esta etapa para la actriz es la conciliación de su vida personal con las grabaciones en Barcelona. Castaño, que fue madre hace siete meses, ha decidido trasladarse con su hijo a la ciudad condal durante el rodaje. «Quiero que mi hijo sienta que su madre se lo lleva con ella, que la vea todos los días y que disfrute conmigo de mi profesión», explica.

Esta nueva faceta vital ha transformado su visión del trabajo. Si bien mantiene su carácter perfeccionista y su pasión por la interpretación, la maternidad le ha permitido relativizar la importancia de la carrera profesional, convirtiéndola en una «herramienta» para alcanzar la felicidad personal y familiar.

Exigencia y competitividad personal

Respecto a su papel en el concurso, Cristina Castaño se muestra realista y enfocada en la superación propia más que en la rivalidad con sus compañeros. Aunque reconoce el alto nivel de las voces de esta edición, su objetivo principal es dominar los nervios y disfrutar de la faceta de cantante con total confianza.

La actriz compaginará su participación en el programa con otros compromisos profesionales, entre los que se encuentran el doblaje de una película de animación y el rodaje de un nuevo largometraje, confirmando que este regreso al trabajo tras su maternidad marca un punto de inflexión en su trayectoria profesional.