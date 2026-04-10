El descenso en los precios medios coincide con una etapa de incertidumbre internacional en el estrecho de Ormuz, mientras las estaciones de servicio de bajo coste y cooperativas marcan los mínimos en las provincias españolas.
El precio de los carburantes en España registra una tendencia a la baja este viernes, 10 de abril de 2026, ofreciendo un ligero alivio a los consumidores en un contexto de volatilidad internacional. A pesar de que la incertidumbre persiste en Oriente Medio —especialmente tras las recientes tensiones entre Estados Unidos e Irán por el control del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz—, los surtidores españoles reflejan descensos en casi todas las categorías de combustible.
Según los datos oficiales del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio de la gasolina sin plomo 95 en la Península y Baleares ha descendido hasta los 1,564 euros por litro. La variante de 98 octanos también sigue esta senda descendente, situándose en 1,711 euros. En cuanto al gasóleo, el diésel A cae a una media de 1,898 euros, mientras que el gasóleo A+ se fija en 1,989 euros.
Las gasolineras más baratas por provincias (Viernes, 10 de abril)
A continuación, se detalla el listado completo de las estaciones de servicio que ofrecen los precios más competitivos en cada provincia, basado en los últimos registros del Ministerio.
Albacete
• Tarazona de la Mancha: Coop. La Unión AB (Carretera Villagarcía): 1,373 €/L (G95)
• Albacete: Alcampo (Sector Parcela T-3): 1,443 €/L (G95)
• Fuente-Álamo: Nº 7374 (Avda. Doctor Pérez Gil): 1,499 €/L (Diésel A)
• La Roda: Rodatrans (CN-301 Km 210,3): 1,550 €/L (Diésel A)
Alicante
• Petrer: E.S. Petrer-Elda (Av. Mediterráneo): 1,439 €/L (G95)
• Elda: Gasexpress (C/ Médico Federico Martínez): 1,439 €/L (G95)
• Alicante: Plenergy (Av. Denia) y Alcampo (Av. Antonio Ramos): 1,719 €/L (Diésel A)
Almería
• Vélez-Rubio: INV (Pol. La Forja): 1,390 €/L (G95) y 1,280 €/L (Diésel A)
• Balerma: E.S. Balermamar (Av. La Redonda): 1,399 €/L (G95)
• Cuevas del Almanzora: E.S. Sobrado de Picato (Ctra. A-332): 1,408 €/L (Diésel A)
Araba/Álava
• Vitoria-Gasteiz: GM Oil (Av. Los Huetos): 1,479 €/L (G95)
• Salvatierra: Orhela (C/ Eguileor): 1,480 €/L (G95)
• Vitoria-Gasteiz: Transaraba (C/ Jundiz): 1,534 €/L (Diésel A)
• Nanclares de la Oca: Gerantisan (C/ Tratado de Maastrich): 1,619 €/L (Diésel A)
Asturias
• Gijón: Alcampo (Autopista AS-2): 1,434 €/L (G95) y 1,698 €/L (Diésel A)
• Otur: Campoastur (N-634): 1,459 €/L (G95)
• El Entrego: Alcampo (Ctra. AS-17): 1,609 €/L (Diésel A)
Ávila
• Ávila: Alcampo (C/ Los Maceros): 1,399 €/L (G95) y 1,681 €/L (Diésel A)
• Ávila: DST (C/ Río Pisuerga): 1,469 €/L (G95)
• Madrigal de las Altas Torres: AN Energéticos (Camino Bajorro): 1,779 €/L (Diésel A)
Badajoz
• Esparragalejo: Sedimacar (C/ Vía Emérita): 1,420 €/L (G95)
• Cabeza del Buey: Coop. Olivarera (Ctra. Puebla de Alcocer): 1,420 €/L (G95)
• Valle de la Serena: 06/32718 (Pol. Ctra. Higuera): 1,399 €/L (Diésel A)
• Fuente del Maestre: Coop. Ntra. Sra. de la Cabeza: 1,617 €/L (Diésel A)
Balears (Illes)
• Santa Ponça: Buga 2000 (C/ M. Mediterrània): 1,498 €/L (G95)
• Sa Pobla: Eroski (C/ Joan Piza): 1,499 €/L (G95)
• Platja de Palma: V2 Gasolineras (C/ Marbella): 1,699 €/L (Diésel A)
• Marratxinet: Plenergy (Camino de Montana): 1,737 €/L (Diésel A)
Barcelona
• Sant Adrià de Besòs: Galp (C/ Torrassa): 1,364 €/L (G95)
• Sant Boi de Llobregat: Alcampo (C/ Alberedes): 1,368 €/L (G95)
• Barcelona: E.S. Favencia Julia (Vía Julia): 1,669 €/L (Diésel A)
• Vilanova i la Geltrú: Autonetoil (Ronda Europa): 1,679 €/L (Diésel A)
Bizkaia
• Mungia: Alcampo (C/ Aritz Bidea): 1,389 €/L (G95)
• Larrabetzu: Bideko (Pol. Patakon): 1,419 €/L (G95)
• Valle de Trápaga: 686 TLP (Barrio Salcedillo): 1,635 €/L (Diésel A)
• El Puerto: Portuoil (Barrio Refradigas): 1,659 €/L (Diésel A)
Burgos
• Aranda de Duero: Moeve (Av. Luis Mateos): 1,479 €/L (G95)
• Aranda de Duero: Buquerín (Ctra. CL-603): 1,488 €/L (G95)
• Aranda de Duero: Avenida Portugal 13: 1,630 €/L (Diésel A)
• Aranda de Duero: Asebutra (Ctra. Valladolid): 1,655 €/L (Diésel A)
Cantabria
• Santander: Beroil e E.S. Nueva Montaña: 1,419 €/L y 1,449 €/L (G95) respectivamente.
• Santander: Ambas estaciones (Beroil y Nueva Montaña) marcan 1,699 €/L (Diésel A).
Castellón
• Peñíscola: Bonarea (Ctra. Estación): 1,388 €/L (G95)
• Onda: Plenergy (C/ Lucena del Cid): 1,389 €/L (G95)
• Villarreal: Moeve (Av. Castellón): 1,699 €/L (Diésel A)
• Villarreal: Plenergy (Av. Europa): 1,725 €/L (Diésel A)
Ceuta
• Ceuta: ON365 (Muelle Alfau y Av. Teniente Gral Muslera): 1,484 €/L (G95)
• Ceuta: Cepsa (Playa del Chorrillo y Av. González Tablas): 1,739 €/L (Diésel A)
Ciudad Real
• Ciudad Real: E.Leclerc (Ctra. Porzuna): 1,350 €/L (G95)
• Terrinches: E.S. Sto. Domingo de Guzmán: 1,385 €/L (G95) y 1,602 €/L (Diésel A)
• Valdepeñas: Valdetrans (C/ Tonel): 1,519 €/L (Diésel A)
Cuenca
• Quintanar del Rey: S. Coop. San Isidro (C/ Príncipe): 1,307 €/L (G95)
• Villalpardo: S. Coop. San Antonio de Padua: 1,321 €/L (G95) y 1,461 €/L (Diésel A)
• Cañaveras: Ctra. CM-310: 1,570 €/L (Diésel A)
Coruña (A)
• Tercio: El Plantel: 1,440 €/L (G95)
• Abegondo: Petroprix (Ctra. AC-542): 1,469 €/L (G95)
• Ferrol: Alcampo Ferrol: 1,729 €/L (Diésel A)
• Corgo: Low Cost Atendido (Lugar Corgo Arriba): 1,750 €/L (Diésel A)
Cáceres
• Miajadas: Sedimacar (Ctra. EX-106): 1,420 €/L (G95)
• Cáceres: Gasolinera Cáceres (C/ Emilio Cardenal): 1,474 €/L (G95)
• Riolobos: Soc. Coop. Nª Sra. Argamasa: 1,431 €/L (Diésel A)
• Almoharín: S.C.L. Regadhigos: 1,700 €/L (Diésel A)
Cádiz
• Puerto Serrano: Meroil (Ctra. A-375): 1,428 €/L (G95)
• Jerez de la Frontera: Alcampo (C/ Ronda Aurora Boreal): 1,446 €/L (G95)
• Villamartín: Blanca (Ctra. Villamartín-Ubrique): 1,560 €/L (Diésel A)
• San Roque: Euconsa (Pol. Guadarranque): 1,589 €/L (Diésel A)
Córdoba
• Iznájar: Cooperativa de Iznájar (C/ Extramuros): 1,333 €/L (G95)
• Cañete de las Torres: Coop. Virgen del Campo: 1,371 €/L (G95)
• Pozoblanco: Cotravalle (Ctra. Pedroche): 1,400 €/L (Diésel A)
• Córdoba: Cotranco (C/ Simón Carpintero): 1,512 €/L (Diésel A)
Gipuzkoa
• Arragua: Bideko Aterpe (C/ Mugarriegi): 1,419 €/L (G95)
• Arroa-Bekoa: Avia (Pol. Sansinenea): 1,449 €/L (G95)
• Pasai San Pedro: Coop. Transportes Puerto Pasajes: 1,598 €/L (Diésel A)
• Irún: Repsol (C/ Comete Sarea): 1,689 €/L (Diésel A)
Girona
• Arbúcies: Bonarea (Pol. Pont Cremat): 1,387 €/L (G95)
• Girona: GM Oil (C/ Torre Vedruna): 1,419 €/L (G95)
• Figueres: Petrofigueres NF (Av. Roses): 1,459 €/L (Diésel A)
• Castelló d’Empúries: Avanza Oil (Av. Joan Carles): 1,679 €/L (Diésel A)
Granada
• Zagra: San Lorenzo SCA (Ctra. Algarinejo): 1,395 €/L (G95)
• Montillana: Almazara Montillana (Ctra. GR-4405): 1,409 €/L (G95)
• Deifontes: San Isidro SCA (Ctra. Granada): 1,563 €/L (Diésel A)
• Campotéjar: Ntra. Sra. de los Remedios SCA (A-44): 1,610 €/L (Diésel A)
Guadalajara
• Azuqueca de Henares: Family Energy (Av. Industria): 1,479 €/L (G95)
• Cabanillas del Campo: DST y ATA ofrecen precios de 1,479 €/L (G95) y 1,716 €/L (Diésel A) respectivamente.
• Campillo de Dueñas: Sdad. Coop. Campillo: 1,719 €/L (Diésel A)
Huelva
• Palos de la Frontera: Fresón de Palos: 1,407 €/L (G95)
• Lucena del Puerto: Costaoil (C/ Colmenillas): 1,434 €/L (G95)
• Gibraleón: Ntra. Sra. de la Oliva SCA: 1,631 €/L (Diésel A)
• Cartaya: Cartayfres (Ctra. Tariquejo): 1,640 €/L (Diésel A)
Huesca
• Esplús: Agropienso (N-240): 1,381 €/L (G95)
• Fraga: Bonarea (Pol. Sub 7): 1,388 €/L (G95)
• Montesusín: SAT 3068: 1,625 €/L (Diésel A)
• Altorricón: Coop. Transpirenaica: 1,650 €/L (Diésel A)
Jaén
• Mogón: S.C.A. San Vicente: 1,390 €/L (G95)
• Begíjar: Gasoliva (C/ Pedro Pérez): 1,407 €/L (G95)
• Torreblascopedro: Camino Caracena: 1,500 €/L (Diésel A)
• Vilches: Vibatrans (Ctra. La Carolina): 1,551 €/L (Diésel A)
León
• Cabreros del Río: AN Energéticos Ucogal: 1,422 €/L (G95)
• Ponferrada: Plenergy (Av. Galicia): 1,455 €/L (G95)
• Onzonilla: Valcarce y Paso Honroso marcan 1,579 €/L y 1,699 €/L (Diésel A).
Lleida
• Linyola: Cooperativa Linyola: 1,358 €/L (G95)
• Torà: E.S. Mas (Ctra. Andorra): 1,376 €/L (G95) y 1,576 €/L (Diésel A)
• Gimenells: C/ Dr. Sarrat: 1,566 €/L (Diésel A)
Lugo
• Castroverde: Ariosa (Pol. Ind.): 1,474 €/L (G95) y 1,754 €/L (Diésel A)
• Monforte de Lemos: Plenergy (Rua Poeta Manuel María): 1,475 €/L (G95)
• Muxa de Arriba: BP: 1,709 €/L (Diésel A)
Madrid
• Parla: Baratoil (Av. Cerro del Rubal): 1,399 €/L (G95)
• Torrejón de Ardoz: Alcampo (Ctra. Loeches): 1,399 €/L (G95)
• Móstoles: Beroil (C/ Simón Hernández): 1,689 €/L (Diésel A)
• San Fernando de Henares: Tipsa (C/ Mar Egeo): 1,696 €/L (Diésel A)
Melilla
• Melilla: BP Puente y BP Melilla Puerto: 1,348 €/L y 1,349 €/L (G95).
• Melilla: Shell (Alférez Provisionales y Alfonso XIII): 1,314 €/L (Diésel A).
Murcia
• Mula: Frucimu (Ctra. Caravaca): 1,400 €/L (G95)
• Lorca: Alimer (Camino Cartagena): 1,419 €/L (G95)
• Torre-Pacheco: Gregal (Los Pérez): 1,600 €/L (Diésel A)
• La Hoya: Hoyamar (N-340): 1,600 €/L (Diésel A)
Málaga
• Alameda: Plaza Constitución: 1,409 €/L (G95)
• Villanueva de Algaidas: Oleoalgaidas: 1,416 €/L (G95)
• Cañete la Real: Coop. San Cosme y San Damián: 1,595 €/L (Diésel A)
• Villanueva del Rosario: San Juan: 1,648 €/L (Diésel A)
Navarra
• Tudela: GM Oil (C/ Canal de Lodosa): 1,369 €/L (G95)
• Fontellas: Plenergy (A-68): 1,374 €/L (G95)
• Pamplona: Avanza Oil (Pol. Landaben): 1,609 €/L (Diésel A)
• Tiebas: E.S. Tiebas: 1,619 €/L (Diésel A)
Ourense
• Barbadás: Galp (N-540): 1,399 €/L (G95) y 1,819 €/L (Diésel A)
• Ourense: Plenergy (Rua Marcelo Macias): 1,409 €/L (G95)
• Riós: Repsol: 1,712 €/L (Diésel A)
Palencia
• Carrión de los Condes: AN Energéticos: 1,479 €/L (G95) y 1,779 €/L (Diésel A)
• Becerril del Carpio: Puerta de la Montaña: 1,499 €/L (G95)
• Paredes de Nava: Beroil (Pol. Ind.): 1,779 €/L (Diésel A)
Palmas (Las)
• Carrizal: Santana Domínguez (C/ Isora): 1,320 €/L (G95)
• Las Palmas de GC: H2Exagon (C/ Arrecife): 1,320 €/L (G95)
• Arrecife: Plenergy (C/ León y Castillo): 1,479 €/L (Diésel A)
Pontevedra
• Barro: Baratoil (Ctra. PO-531): 1,399 €/L (G95) y 1,689 €/L (Diésel A)
• Vilagarcía: Supeco: 1,399 €/L (G95) y Alcampo: 1,699 €/L (Diésel A)
Rioja (La)
• Logroño: Alcampo (Camino de la Tejera): 1,406 €/L (G95)
• Alfaro: Plenergy (Av. Zaragoza): 1,424 €/L (G95)
• San Asensio: Coop. Agrícola Católica: 1,650 €/L (Diésel A)
• Logroño: Eurocam (C/ Circunde): 1,669 €/L (Diésel A)
Salamanca
• Carbajosa de la Sagrada: Euronor Energy: 1,449 €/L (G95)
• Peñaranda de Bracamonte: AN Energéticos: 1,449 €/L (G95) y 1,749 €/L (Diésel A)
• Macotera: Coop. San Isidro: 1,749 €/L (Diésel A)
Santa Cruz de Tenerife
• Santa Cruz de Tenerife: Canary Oil (Mayorazgo): 1,289 €/L (G95) y 1,469 €/L (Diésel A)
• Taco: Océano Taco: 1,299 €/L (G95)
• Santa Cruz de la Palma: Plenergy (Pol. Mirca): 1,399 €/L (Diésel A)
Segovia
• Carbonero el Mayor: AN Energéticos Mesenor: 1,479 €/L (G95) y 1,779 €/L (Diésel A)
• Cuéllar: AN Glus: 1,479 €/L (G95) y 1,779 €/L (Diésel A)
Sevilla
• Bollullos de la Mitación: Galp (Ctra. Umbrete y Pol. P.I.B.O.): 1,349 €/L (G95)
• Lora del Río: Cotranlo (Ctra. A-457): 1,260 €/L (Diésel A)
• Lebrija: Lebrijana de Transportes (Camino Fontanal): 1,564 €/L (Diésel A)
Soria
• Ólvega: Avenida Valladolid 13: 1,403 €/L (G95)
• Golmayo: Alcampo (Las Camaretas): 1,459 €/L (G95) y 1,629 €/L (Diésel A)
• El Burgo de Osma: Beroil (Pol. La Güera): 1,699 €/L (Diésel A)
Tarragona
• Amposta: Tronova Energía (C/ Loira): 1,376 €/L (G95) y Partida Oriola 54: 1,560 €/L (Diésel A)
• L’Ampolla: Petrocat Directe (N-340): 1,379 €/L (G95)
• Bot: Coop. Agrícola de Bot: 1,520 €/L (Diésel A)
Teruel
• Alcañiz: Alcampo (Ctra. Zaragoza): 1,376 €/L (G95) y Coop. Pueyos: 1,378 €/L (G95)
• Teruel: Cotratur (Pol. La Paz): 1,489 €/L (Diésel A)
• Torrecilla de Alcañiz: Coop. San Antonio Abad: 1,596 €/L (Diésel A)
Toledo
• La Puebla de Almoradiel: Coop. Ntra. Sra. del Egido: 1,410 €/L (G95)
• Lillo: Lillo Suministros: 1,412 €/L (G95)
• Menasalbas: Coop. Ntra. Sra. de la Salud: 1,534 €/L (Diésel A)
• El Toboso: Coop. La Humildad: 1,577 €/L (Diésel A)
Valencia
• Vilamarxant y Benaguasil: Rural San Vicente Ferrer marcan 1,419 €/L (G95).
• Cortes de Pallás: Ayuntamiento (Av. Dr. Sánchez Urzáis): 1,472 €/L (Diésel A)
• Las Cuevas: Coop. Virgen de Loreto: 1,537 €/L (Diésel A)
Valladolid
• Valladolid: DST Arca Real: 1,439 €/L (G95)
• Villanubla: Beroil Villanubla: 1,439 €/L (G95)
• Castroverde de Cerrato y Langayo: Marcan 1,630 €/L (Diésel A).
Zamora
• Villalpando: Agrinza: 1,430 €/L (G95)
• Benavente: Beroil (Cañada Real): 1,459 €/L (G95)
• Castrogonzalo: Paso Honroso (Ctra. Palencia): 1,729 €/L (Diésel A)
• Villarrín de Campos: Repostar Gómez Osorio: 1,739 €/L (Diésel A)
Zaragoza
• Utebo: Alcampo (Ctra. Logroño): 1,386 €/L (G95)
• Zaragoza: Plenergy (Av. Diagonal): 1,389 €/L (G95)
• Cubel: S.A.T. 23 – Cubel: 1,389 €/L (Diésel A)
• Erla: San Gregorio: 1,600 €/L (Diésel A)