Balaídos abre la jornada 23 con un duelo directo por Europa: un Celta al alza defiende su séptima plaza ante un Osasuna que busca recortar distancias en la tabla.

El fútbol de LaLiga EA Sports regresa este viernes 6 de febrero de 2026 con un enfrentamiento de alto voltaje en el Estadio Abanca-Balaídos. El Celta de Vigo y Osasuna se ven las caras en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones europeas de ambos conjuntos. Los celestes, asentados en la zona noble, quieren hacer valer su fortín ante un cuadro navarro que llega con bajas sensibles pero con la garra habitual.

Horario: ¿A qué hora empieza el Celta – Osasuna?

El balón echará a rodar a las 21:00 horas (horario peninsular español). El arbitraje correrá a cargo de la terna designada por el Comité Técnico, en una noche que se espera fresca pero ideal para la práctica del fútbol en la ciudad olívica.

Televisión: ¿Dónde ver el Celta – Osasuna hoy?

El encuentro se podrá seguir en directo y en exclusiva a través de los canales de la plataforma DAZN.

Canales de TV: Se emitirá en DAZN LaLiga . Dependiendo de tu operador, puedes encontrarlo en el dial 55 de Movistar o en el dial 113 de Orange .

Se emitirá en . Dependiendo de tu operador, puedes encontrarlo en el o en el . Online: Los usuarios podrán seguir el partido mediante la aplicación oficial de DAZN en dispositivos móviles, Smart TV y ordenadores.

Las claves del partido