Ya están disponibles las combinaciones ganadoras de los principales sorteos de azar celebrados ayer, con premios destacados en varias provincias de España.

Tras la celebración de los sorteos de la ONCE y la Bonoloto, miles de españoles ya pueden verificar sus boletos. La jornada ha dejado una lluvia de premios moderada, destacando tres acertantes de segunda categoría en la Bonoloto y el reparto de la «Paga» en el cupón diario de la ONCE.

Resultado de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, arrojó la siguiente combinación:

• Combinación ganadora: 12, 24, 26, 27, 33 y 41

• Número complementario: 44

• Reintegro: 4

Escrutinio y premios:

No hubo acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que el bote se acumula para el próximo sorteo. Sin embargo, se registraron 3 acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) que cobrarán 49.560,41 euros cada uno. Los boletos premiados han sido validados en Alicante, Huesca y Jaén.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha premiado al siguiente número:

• Número premiado: 03105

• Serie (La Paga): 041

Los poseedores del número 03105 han obtenido un premio de 35.000 euros por billete. El agraciado que además cuente con la serie 041 recibirá la «Paga» de 36.000 euros al año durante 25 años.

Otros resultados de la ONCE (4 de febrero)

Además del cupón diario, se celebraron los sorteos complementarios de la organización:

• Super 11: 04, 05, 06, 07, 12, 20, 25, 28, 31, 38, 42, 46, 54, 59, 68, 69, 74, 79, 81, 83.

• Triplex de la ONCE: 796.

Esta información es meramente informativa. Se recomienda encarecidamente contrastar los números en las webs oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y JuegosONCE antes de proceder al cobro de cualquier premio.