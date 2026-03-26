El conjunto blanco recibe este jueves, 26 de marzo, al equipo turco en el Movistar Arena de Madrid en un encuentro correspondiente a la jornada 34 de la máxima competición europea.

El Real Madrid afronta este jueves una nueva cita europea de alto nivel en la Euroliga 2025-26. El equipo dirigido por Chus Mateo se mide al Anadolu Efes en el feudo madrileño, en un duelo que se encuadra dentro de la jornada 34 del torneo continental. La capital de España vuelve a ser el epicentro del baloncesto europeo con un enfrentamiento entre dos de los clubes con mayor historial reciente en la competición, cuya resolución será clave para el devenir de la clasificación general.

Horario del Real Madrid – Anadolu Efes

El encuentro entre el Real Madrid y el combinado de Estambul se disputará hoy, jueves 26 de marzo, a partir de las 20:45 horas. El escenario del choque será el Movistar Arena de Madrid, donde se espera una gran afluencia de público para apoyar al cuadro madridista en esta recta final de la fase regular de la Euroliga.

Dónde ver el partido en televisión y online

Los aficionados al baloncesto que deseen seguir el choque en directo podrán hacerlo a través de la plataforma Movistar+. La retransmisión oficial del Real Madrid vs Efes correrá a cargo de sus canales temáticos deportivos habituales. En concreto, el partido se emitirá en:

• #Vamos (diales 8 y 50 de la plataforma).

La narración y el análisis técnico contarán con el equipo de comunicadores de la cadena, entre los que figuran nombres habituales como David Carnicero, Fran Fermoso, Amaya Valdemoro, Lucio Angulo, Antonio Lamolda, José Ajero, Antonio Sánchez, Sara Giménez, Milena Martín o Nacho Rodríguez. Además de la emisión televisiva, los abonados podrán seguir el desarrollo del encuentro de forma online a través de la aplicación oficial de Movistar+, permitiendo el acceso desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores.