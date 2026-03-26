La entrada en vigor de la reducción del tipo impositivo al 10% y el alivio en el mercado del crudo favorecen el descenso de los carburantes. En Ceuta, los precios se sitúan por debajo de la media nacional en varias estaciones de servicio.

La cotización de los carburantes en España registra este jueves, 26 de marzo de 2026, una tendencia a la baja consolidada por la reciente modificación fiscal. La reducción del IVA de la gasolina y el diésel del 21% al 10%, una medida recogida en el Real Decreto-ley 7/2026 y publicada oficialmente en el BOE, se ha convertido en el principal factor de contención de los precios en el surtidor. A este escenario normativo se añade la tregua en los mercados internacionales del petróleo ante una posible desescalada en Oriente Medio, a pesar de la ausencia de contactos directos entre Irán y Estados Unidos.

Evolución de los precios medios en España

Según los últimos datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica actualizados a fecha de hoy, el precio medio de la gasolina sin plomo 95 en la Península y Baleares se sitúa en 1,576 euros por litro, lo que supone un descenso de 0,002 euros respecto a la jornada anterior. Por su parte, la gasolina sin plomo 98 también experimenta una corrección a la baja, fijándose en 1,713 euros por litro.

En el segmento del gasóleo, el comportamiento es dispar. El gasóleo A desciende levemente hasta los 1,779 euros por litro. Por el contrario, el gasóleo A+ rompe la dinámica general y sube ligeramente hasta los 1,859 euros. En cuanto a los combustibles alternativos, el GNC baja a 1,279 euros, mientras que el autogás o GLP aumenta mínimamente hasta los 0,927 euros por litro.

Las estaciones de servicio más económicas por provincias

A pesar de la bajada generalizada, la dispersión de precios sigue siendo notable entre las distintas provincias y estaciones de servicio. A continuación, se detallan los puntos de suministro con los precios más competitivos registrados este jueves:

• Madrid: En Alcalá de Henares, Alcampo ofrece la gasolina 95 a 1,384 €/L. En Torrejón de Ardoz, Petroprix marca el diésel A más bajo a 1,654 €/L.

• Barcelona: Hospitalet de Llobregat (Plenergy y Bonarea) lidera con gasolina 95 a 1,337 €/L. En diésel, Supeco en Terrassa ofrece 1,559 €/L.

• Valencia: La Cooperativa de Benisanó destaca con gasolina 95 a 1,379 €/L. El diésel más barato se halla en Campo Arcís a 1,470 €/L.

• Sevilla: Dos Hermanas (Coniyde) ofrece gasolina 95 a 1,390 €/L, mientras que el diésel A en El Cuervo (Cotrel) baja hasta los 1,240 €/L.

• Zaragoza: Bonarea (Bujaraloz y Zaragoza) marca 1,347 €/L en gasolina 95. El diésel en Cartuja Baja se sitúa en 1,290 €/L.

Situación especial en Ceuta

La ciudad autónoma de Ceuta presenta este jueves opciones competitivas dentro de su régimen fiscal específico. Las estaciones de ON365, tanto en el Muelle Alfau como en la Avenida Teniente General Muslera, ofrecen la gasolina 95 a 1,484 euros por litro. Para los usuarios de vehículos de gasoil, las mismas estaciones mantienen el diésel A en 1,669 euros por litro, consolidándose como las opciones más económicas de la ciudad.

Listado de precios destacados en otras provincias

El mapa del ahorro se extiende por el resto del territorio nacional con puntos de repostaje significativos:

• Almería: Destaca el precio del diésel en Vélez-Rubio (INV) a 1,280 €/L.

• Murcia: Registra uno de los precios de diésel A más bajos del país en UTE Estación de Murcia a 1,019 €/L.

• Melilla: BP Puente ofrece la gasolina 95 a 1,353 €/L y el diésel A a 1,283 €/L.

• Navarra: En Tudela, Plenergy y Petroprix ofrecen gasolina 95 a 1,329 €/L.

• Castellón: Peñíscola (Bonarea) marca 1,343 €/L en gasolina 95.

• Albacete: Villarrobledo (Vinícola de Villarrobledo) ofrece la gasolina 95 a 1,353 €/L.

• Cádiz: San Roque (Euconsa – Selpe) dispone de diésel A a 1,316 €/L.

La consulta de los datos actualizados del Geoportal del Ministerio permite a los usuarios identificar las variaciones diarias y optimizar el gasto en combustible en una jornada marcada por la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos del IVA.