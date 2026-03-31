El ‘talent’ culinario de La 1 estrena su decimocuarta temporada con la presentación de los aspirantes que competirán ante Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, quien se incorpora al jurado en relevo de Samantha Vallejo-Nágera.

Los fogones de ‘MasterChef’ han vuelto a encenderse este lunes, 30 de marzo, con el estreno de su decimocuarta edición en Televisión Española. El programa, producido por Shine Iberia, ha inaugurado la temporada de anónimos con una gala de selección en la que se han definido los nombres de los aspirantes que integrarán el casting oficial de este año.

La principal novedad de esta entrega reside en la composición del jurado. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han dado la bienvenida a Marta Sanahuja, quien se estrena como miembro del equipo evaluador en sustitución de Samantha Vallejo-Nágera. Los tres jueces han sido los encargados de analizar las propuestas gastronómicas de los candidatos para otorgar los codiciados delantales blancos que dan acceso directo a la competición.

Un proceso de selección con excepciones

La mecánica de esta primera gala ha distribuido inicialmente diez delantales blancos de pase directo y otros doce delantales grises. Estos últimos han tenido que ganarse su permanencia en el programa enfrentándose en tríos a una exigente cata a ciegas. En esta prueba, los aspirantes debieron elaborar platos clásicos como ceviche, tartar, pasta carbonara o milanesa con alcachofas bajo la atenta mirada de un juez por cada grupo.

Aunque el cupo inicial para los portadores del delantal gris era de cinco plazas, Pepe Rodríguez decidió realizar una excepción al seleccionar a un sexto concursante oficial. De este modo, la decimocuarta edición de ‘MasterChef’ contará finalmente con un elenco de 16 concursantes.

Lista completa de los concursantes de ‘MasterChef 14’

La selección de este año destaca por la variedad de perfiles profesionales y procedencias geográficas:

• Vicente (29 años, Alicante): Dependiente.

• Omar (23 años, Asturias): Ingeniero de informática.

• Nacho Pistacho (25 años, Albacete): Empresario.

• Nacho (27 años, Lleida): Emprendedor.

• Paloma (25 años, Albacete): Estudiante de odontología.

• Javi (26 años, Badajoz): Diseñador de interiores.

• Inmaculada (28 años, Murcia): Propietaria de un gimnasio y una tienda erótica.

• Maggie (29 años, Barcelona): Shopper Experience.

• Germán (38 años, Jaén): Policía nacional.

• Carlota (Toledo): Maestra de primaria.

• Pepe: Visitador médico.

• Gema (32 años, Valencia): Empresaria y jugadora de póker.

• Camilla (33 años, Italia): Azafata y asistente personal.

• Ana María ‘Annie’ (50 años, Madrid): Secretaria de dirección.

• Soko (27 años, Girona): Enfermera.

• Chambo (36 años, Cádiz).

Con el plantel ya definido, los 16 aspirantes inician ahora su formación y competición en las cocinas más famosas de la televisión, buscando suceder al último ganador del formato y demostrar sus habilidades culinarias ante el renovado jurado del programa.