‘La Revuelta’ sufrirá un nuevo ajuste en la programación de La 1 de RTVE este jueves. El programa presentado por David Broncano mantendrá su horario habitual de inicio, pero concluirá antes que en anteriores semanas, según recoge la guía oficial de la corporación pública.

El cambio permitirá adelantar la emisión de ‘Se nos ha ido de las manos’, el programa de reportajes de investigación con Carles Tamayo como prescriptor, que la semana pasada se estrenó en un horario muy tardío y con discretos datos de audiencia.

‘La Revuelta’ acabará antes este jueves

Según la programación prevista por RTVE, ‘La Revuelta’ finalizará este jueves a las 23:15 horas. La duración será, por tanto, inferior a la de la semana anterior, cuando el espacio se alargó hasta las 23:40 horas con motivo de la emisión especial de ‘La Petanca del Año’.

Aquel evento extraordinario funcionó bien en audiencias, con un 12,4% de cuota de pantalla y una media de 1,4 millones de espectadores. Sin embargo, esta semana el programa de Broncano no contará con una entrega especial ni con una doble emisión, por lo que recuperará una duración más ajustada.

Buenas noticias para ‘Se nos ha ido de las manos’

El recorte de ‘La Revuelta’ beneficia directamente a ‘Se nos ha ido de las manos’, que podrá comenzar unos 25 minutos antes que en su estreno. La segunda entrega arrancará a las 23:15 horas, una hora todavía tardía para una oferta de prime time, pero más favorable que la de la semana pasada.

El programa, producido en colaboración con Grábalo Todo y Bambú Producciones, propone reportajes de investigación sobre temas de interés social. Su primera entrega estuvo centrada en el problema del acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones actuales para muchos ciudadanos.

El estreno tuvo buenas críticas, pero baja audiencia

Aunque el primer programa recibió comentarios positivos en redes sociales por el enfoque y el contenido, sus resultados de audiencia fueron modestos. La emisión registró un 8% de cuota de pantalla y algo más de 500.000 espectadores de media.

El horario fue uno de los factores que pudo perjudicar al formato. Al comenzar a las 23:40 horas, buena parte de la emisión se desarrolló ya en franja de late night, lo que limitó su capacidad para captar público en directo.

Con el adelanto de esta semana, RTVE intentará comprobar si el espacio tiene mayor recorrido en una franja algo más accesible.

Quién es Carles Tamayo

Carles Tamayo es periodista de investigación, creador de contenido, cineasta y youtuber. Se ha dado a conocer por sus trabajos de infiltración en sectas, estafas piramidales y organizaciones controvertidas.

Entre sus investigaciones más conocidas figuran trabajos sobre la Iglesia Palmariana, academias de inversión cuestionadas y grupos vinculados al universo New Age. Su estilo combina trabajo de campo, cámara oculta y narración en primera persona.

Tamayo fue reconocido con el Premio Ondas 2024 por la serie documental ‘Cómo cazar a un monstruo’, disponible en Prime Video. Además, ha colaborado en programas como ‘Caiga quien caiga’ en Telecinco y ‘Futuro imperfecto’, de Andreu Buenafuente, en TVE.

RTVE reajusta su prime time

El movimiento de RTVE evidencia una nueva prueba en la organización de su noche televisiva. ‘La Revuelta’ sigue siendo una de las principales apuestas de entretenimiento de La 1, pero la cadena también necesita dar recorrido a nuevos formatos como ‘Se nos ha ido de las manos’.

El adelanto de la segunda entrega será clave para comprobar si el programa de investigación puede mejorar sus datos cuando no arranca tan cerca de la medianoche. La respuesta de la audiencia determinará si RTVE mantiene esta estrategia o vuelve a modificar su programación en las próximas semanas.