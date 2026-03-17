Los ‘gunners’ de Mikel Arteta, líderes de la Premier League, parten como favoritos para sellar su clasificación tras el 1-1 de la ida.

El Emirates Stadium se viste de gala este martes, 17 de marzo, para acoger uno de los compromisos más vibrantes de la presente edición de la UEFA Champions League. El Arsenal, firme candidato al título continental, recibe al Bayer Leverkusen en la vuelta de los octavos de final con el objetivo de convertir en definitiva la eliminatoria, tras el empate cosechado en el Bay Arena.

El conjunto londinense llega a esta cita en un estado de forma envidiable. Reforzado tras su reciente victoria por 2-0 ante el Everton en la competición doméstica —triunfo que consolida su liderato en la Premier League con una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City—, el equipo dirigido por Mikel Arteta se ha erigido como uno de los conjuntos más sólidos y fiables del continente.

Un Arsenal que quiere hacer valer su feudo

Tras un primer asalto en Alemania marcado por la discreción, el Arsenal logró rescatar un valioso empate (1-1) gracias a un tanto de penalti convertido por Kai Havertz en los instantes finales del choque. Ese resultado otorga a los ‘gunners’ la oportunidad de decidir su futuro en casa, donde el respaldo de su afición y su trayectoria en la fase liga —que terminaron como primeros clasificados— los sitúan como los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso visita Londres con la necesidad de revertir una dinámica complicada. El conjunto alemán, que ocupa la sexta posición en la Bundesliga, llega tras un empate (1-1) frente al Bayern de Múnich este fin de semana. Conscientes de la dificultad de la empresa, los pupilos de Alonso buscarán desplegar su mejor versión para intentar igualar fuerzas ante un rival que no ha cedido terreno en los últimos meses.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro, decisivo para el devenir de ambos conjuntos en la máxima competición continental, se disputará este martes 17 de marzo a las 21:00 horas.

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro en España, la retransmisión oficial estará centralizada en la plataforma Movistar Plus+. Los canales habilitados para la emisión son: