El equipo londinense recibe al conjunto parisino en el partido de vuelta de octavos de final, obligado a remontar el contundente 5-2 encajado en la ida.

El escenario está preparado para una cita que promete emociones fuertes en Londres. Este martes, 17 de marzo, Stamford Bridge acoge el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. El conjunto ‘blue’ se enfrenta a un desafío mayúsculo: deberá voltear el 5-2 desfavorable cosechado en la ida para mantener vivas sus aspiraciones en la máxima competición europea.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega a la capital británica con la lección bien aprendida y una ventaja considerable que le permite afrontar la vuelta con un margen de maniobra superior. No obstante, el PSG es consciente de que un estadio con la historia de Stamford Bridge siempre guarda sorpresas, especialmente cuando un equipo grande como el Chelsea se encuentra contra las cuerdas.

El Chelsea, ante la urgencia de reaccionar

Los de Londres no atraviesan su mejor momento de forma tras la reciente derrota sufrida en la Premier League contra el Newcastle (0-1), un resultado que añade presión extra a la plantilla. Para el Chelsea, este encuentro es mucho más que una eliminatoria: es la oportunidad de salvar el tramo final de la temporada y redimirse ante su afición.

Por su parte, el vigente campeón de la Liga de Campeones, el PSG, ha tenido una semana más tranquila al no haber disputado compromiso oficial este fin de semana, lo que les ha permitido preparar este choque con mayor frescura física. Tras superar una exigente eliminatoria de playoff ante el Mónaco, los parisinos buscan consolidar su candidatura al título europeo.

Horario y dónde ver el partido

El Chelsea – PSG, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputará hoy, martes 17 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español).

Para los aficionados en España que deseen seguir el encuentro en directo, la retransmisión estará disponible a través de la plataforma Movistar Plus+ en los siguientes canales:

Movistar Liga de Campeones 3 (Dial 62 en Movistar o 118 en Orange)

(Dial 62 en Movistar o 118 en Orange) Movistar Liga de Campeones 4 (Dial 180 en Movistar o 119 en Orange)

Además, el partido podrá seguirse minuto a minuto a través de la cobertura en directo de As.com, donde se ofrecerá toda la información previa, las alineaciones confirmadas y la crónica posterior al encuentro.