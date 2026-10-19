En el capítulo de La Promesa que se emite el martes 20 de octubre de 2026, varias tramas se activan en paralelo en el palacio: la boda de María, las maniobras del servicio y los planes de reconciliación y control entre diferentes personajes.

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Qué pasará en La Promesa el martes 20 de octubre

Carlo visita a María en su noche de boda, ante el estupor de ella, que no lo esperaba. Al mismo tiempo, Tomasa finge que se ha peleado con Petra para ganarse a las cocineras, pero su plan es enemistarlas, empezando por señalar a Candela que Simona la ningunea.

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En otra línea, Julio trata de camelarse a Teresa para que le ayude a ganarse la confianza del servicio. Mientras tanto, Curro y Ángela vuelven de Lisboa contentos y cuentan que si el viaje ha sido corto es porque Ángela debe ocuparse de sus estudios. Aseguran que Manuel los visitó y que está de camino.

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Casilda confiesa a Jacobo que quiere llevarlo de vuelta para salvar a Enrique. Jacobo, por su parte, pide a Martina una respuesta definitiva: se casará con él.

Más adelante, Curro y Manuel se reencuentran y juran ayudarse para contenerse ante Leocadia cuando la vean. El plan sigue en marcha: Curro sale tras la pista de Pía.

Finalmente, Manuel y Julieta se reencuentran en el hangar, donde parece que una reconciliación está a punto de sellarse con un beso.

El capítulo cierra con movimientos decisivos que afectan tanto al entorno del servicio como a las relaciones entre personajes.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 931 de La Promesa se emite el martes 20 de octubre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 20 de octubre, consultada en FormulaTV.

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