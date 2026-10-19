El programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos desvela la lista de personalidades que visitarán el plató del lunes 19 al jueves 22 de octubre a partir de las 21:50 horas para presentar sus nuevos proyectos profesionales y analizar la actualidad política y deportiva

El espacio televisivo El Hormiguero afronta una nueva semana de emisiones en Antena 3 con la confirmación de los invitados que pasarán por la mesa de Pablo Motos entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre. A partir de las 21:50 horas, el plató del formato recibirá a un total de seis figuras procedentes del mundo del cine, la televisión, el periodismo y la comunicación. La parrilla semanal combinará la presentación de proyectos cinematográficos y documentales recientes con el análisis de la actualidad política de cara a la próxima cita con las urnas y el repaso a dilatadas trayectorias profesionales en los medios de comunicación.

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La próxima semana:

🔹 LUNES: @flofdezz y Pepe Navarro

🔹 MARTES: Lucía Caraballo y @LeonorWatling1

🔹 MIÉRCOLES: @susannagriso

🔹 JUEVES: Paco González#VallésEH pic.twitter.com/UNNBKL1CLo Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento. October 15, 2026

Lunes y martes: cine, documentales y comedias de acción con Pepe Navarro, Florentino Fernández, Lucía Caballero y Leonor Watling

La semana de entrevistas organizada por el programa arrancará el lunes 19 de octubre con la presencia de Pepe Navarro y Florentino Fernández. Ambas personalidades televisivas acudirán al espacio para presentar su nuevo documental, titulado El otro Chiquito y disponible en la plataforma Movistar Plus. Durante su intervención, los invitados reflexionarán acerca de su trayectoria en la pequeña pantalla y sobre los momentos compartidos a lo largo de las últimas décadas en el sector audiovisual.

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El martes 20 de octubre será el turno de Lucía Caballero y Leonor Watling, quienes visitarán a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de su nueva película, La Maleta, que acaba de llegar a las salas de cine. La producción se presenta como una comedia de acción centrada en la historia de dos jóvenes que se acaban de conocer en el transcurso de un vuelo y se ven envueltas en un importante enredo provocado por una confusión de equipaje.

Miércoles y jueves: análisis de la campaña electoral con Susanna Griso y la trayectoria radiofónica de Paco González

La programación continuará el miércoles 21 de octubre con la participación de Susanna Griso. La periodista cambiará temporalmente el plató de Espejo Público por el de El Hormiguero para analizar junto al presentador la actualidad política en un momento clave de la campaña electoral, marcado por el trabajo de los partidos políticos en la recta final previa a la cita con las urnas programada para el próximo 29 de noviembre.

El cierre de las emisiones semanales llegará el jueves 22 de octubre de la mano del periodista deportivo Paco González. El conocido profesional de la radio hará un repaso detallado de su dilatada carrera en las ondas, donde suma cerca de cuatro décadas de trayectoria profesional, recordando sus inicios y haciendo especial hincapié en los 25 años desarrollados en el programa Carrusel Deportivo.