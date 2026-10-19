VIMAR 2026 echa a andar como la gran alianza ibérica de la gastronomía, el vino y la economía azul.
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El Espacio Santa Fe de Huelva repetirá, los días 26 y 27 de octubre, como sede de la V edición de la Feria del Vino y el Mar (VIMAR).
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El evento consolida el liderazgo de la provincia de Huelva como puente de innovación comercial y turismo gastronómico entre Andalucía y Portugal.
La edición de 2026 alcanzará los 57 expositores previstos y ampliará la participación portuguesa con la incorporación de la Región de Lisboa.
VIMAR, Feria del Vino y el Mar promovida por el Grupo Azahara de Comunicaciones.