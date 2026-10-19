En la Toledo de los años 50, la saga de la familia perfumera sigue moviéndose entre compromisos, encargos y confesiones. El martes 20 de octubre de 2026, varias tramas avanzan a la vez y afectan a distintos personajes.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el martes 20 de octubre

Andrés comunica a Marta y a Julia la fecha de la boda. La noticia marca un nuevo paso en sus vidas y provoca reacciones diferentes entre ambas.

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Mientras tanto, Salva no comprende la actitud de su padre. Se muestra desconcertado por su comportamiento y no encuentra una explicación que le permita entenderlo.

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En paralelo, Tasio intenta tranquilizar a Damián. Le convence de que está preparado para sacar adelante el importante encargo de La Industrial, y su confianza resulta fundamental para afrontar el nuevo reto.

También hay cambios en la relación entre Marta y Fina. Marta decide abrirse con ella y le confiesa los verdaderos motivos que explican su distanciamiento, con lo que se aclaran algunos aspectos de su relación.

Manuela, por su parte, se prepara con ilusión para realizar su excursión a Pelahustán.

Por último, Mabel descubre que comparte más afinidades con Josema de las que imaginaba. Este descubrimiento cambia su percepción sobre él.

Con estas decisiones y conversaciones, el martes 20 de octubre deja a varios frentes familiares en marcha.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 672 de Sueños de Libertad se emite el martes 20 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del martes 20 de octubre, consultada en FormulaTV.

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