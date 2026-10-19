Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, domingo 18 de octubre, con el 20,6 % de cuota de pantalla y 2.007.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.

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Los programas más vistos del prime time

Fútbol: Liga Española (R.Madrid-Sevilla) (LaLiga TV por M+): 9,5 % de cuota y 1.170.000 espectadores Pelicula de la Semana (Aguas Oscuras) (La 1): 10,8 % de cuota y 1.165.000 espectadores Supervivientes All Stars: Conexion Honduras (Telecinco): 12,7 % de cuota y 1.000.000 espectadores El Secreto (Antena 3): 10,1 % de cuota y 863.000 espectadores Cuarto Milenio (Cuatro): 6,4 % de cuota y 716.000 espectadores Salvados (Ceuta,Examen al Gobierno) (laSexta): 4,3 % de cuota y 541.000 espectadores Telenoticies Vespre (TV3): 21,5 % de cuota y 434.000 espectadores D.Reg(Orbita Laika) (La 2): 3,3 % de cuota y 367.000 espectadores Piedad Isla Revelada (La 2): 2,6 % de cuota y 333.000 espectadores Imprescindibles (La 2): 2,6 % de cuota y 333.000 espectadores

Ranking de cadenas del domingo

Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 15,9 % de cuota de pantalla.

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Temáticas de pago: 15,9 % La 1: 12,1 % Antena 3: 9,8 % Autonómicas (FORTA): 8,2 % Telecinco: 8,2 % Cuatro: 6,4 % laSexta: 5 % La 2: 2,6 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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