Los carburantes registran un notable descenso tras las medidas del Ejecutivo, con la gasolina 95 situándose en una media de 1,618 euros el litro y el diésel en 1,803 euros

El mercado de los carburantes en España ofrece este lunes, 23 de marzo, un respiro necesario para el bolsillo de los conductores. Tras la entrada en vigor ayer domingo de las medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno, que incluyen una rebaja del 10% en el IVA, los precios de la gasolina y el gasóleo han experimentado una corrección a la baja tras las acusadas subidas de la semana pasada.

Balance de precios: la gasolina 95 y el gasóleo A

La gasolina 95 se sitúa hoy en una media nacional de 1,618 euros por litro, una cifra significativamente inferior a los 1,801 euros que marcaba el pasado viernes. Por su parte, el diésel también ha notado el impacto de la medida, aunque de forma más contenida: el litro de gasóleo A se paga a 1,803 euros, frente a los 1,931 euros de la jornada previa al fin de semana.

En las grandes capitales, la tendencia a la baja ya es una realidad en los postes de las estaciones de servicio:

Madrid: Gasolina 95 a 1,620 €/l | Diésel a 1,796 €/l

Gasolina 95 a 1,620 €/l | Diésel a 1,796 €/l Barcelona: Gasolina 95 a 1,600 €/l | Diésel a 1,804 €/l

Gasolina 95 a 1,600 €/l | Diésel a 1,804 €/l Valencia: Gasolina 95 a 1,587 €/l | Diésel a 1,818 €/l

Gasolina 95 a 1,587 €/l | Diésel a 1,818 €/l Sevilla: Gasolina 95 a 1,548 €/l

Incertidumbre en el mercado del crudo

Pese al alivio momentáneo, los analistas advierten de que la estabilidad es frágil. El mercado de futuros del petróleo ha abierto este lunes al alza, situándose el barril de Brent en los 107 dólares, tras haber alcanzado picos recientes de 115 dólares. La liberación de 400 millones de barriles por parte de la Agencia Internacional de la Energía ha permitido contener los precios, pero se estima que esta reserva solo cubrirá la demanda durante los próximos 25 días.

El foco de preocupación se encuentra en el estrecho de Ormuz. Si Irán mantiene el bloqueo en esta vía estratégica, el crudo podría escalar hasta los 150 dólares el barril, una subida que, según los expertos, terminaría por neutralizar el descuento aplicado por el Gobierno español. Esta tensión geopolítica ya ha diluido los descuentos adicionales de hasta 40 céntimos que petroleras como Repsol, Moeve o BP aplicaban para competir con las estaciones low cost.

Localización de las gasolineras más baratas de España

Para optimizar el ahorro, es vital conocer los puntos de suministro con los precios más competitivos del territorio nacional en la jornada de hoy.

Sin Plomo 95

Supeco (Tortosa, Tarragona): 1,301 €/l Villarejo de Salvanés (Madrid): 1,324 €/l Alisal (Santander, Cantabria): 1,334 €/l Petrocat Directe (Ampolla, Tarragona): 1,343 €/l Campsa Express (Gavá, Barcelona): 1,343 €/l

Gasóleo A

Supeco (Tarrasa, Barcelona): 1,400 €/l Galp (Hospitalet de Llobregat, Barcelona): 1,459 €/l Supeco (Tortosa, Tarragona): 1,472 €/l Alisal (Santander, Cantabria): 1,494 €/l Gmoil (Vic, Barcelona): 1,519 €/l

En la ciudad autónoma de Ceuta, los precios más competitivos se encuentran en las estaciones de ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera y Muelle Alfau), con la gasolina 95 a 1,554 €/l y el gasóleo A a 1,689 €/l, seguidas por la estación Cepsa en la Avenida Juan de Borbón.