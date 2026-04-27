La Promesa afronta una semana decisiva en RTVE con nuevos conflictos familiares, chantajes, celos y revelaciones que amenazan con romper varios equilibrios dentro del palacio. Entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril, la serie emitirá los capítulos 822 al 825, mientras que el viernes 1 de mayo no habrá episodio nuevo por tratarse de festivo nacional en España.

La trama llega marcada por varios frentes abiertos. El regreso del duque de Carril a la vida de Vera sigue causando tensión, especialmente porque su presencia puede poner en peligro a los Luján. Al mismo tiempo, Curro atraviesa uno de sus momentos más delicados, justo cuando se juega su futuro ante el emisario real. Pero uno de los golpes emocionales más fuertes de la semana llegará cuando Santos descubra la verdad sobre la muerte de su madre y el papel que tuvo Ricardo en aquel trágico episodio.

Lunes 27 de abril: Curro pierde los nervios ante Lorenzo

La semana comienza con un ambiente cada vez más tenso en La Promesa. Curro preocupa seriamente a Manuel y a Alonso, ya que su comportamiento se vuelve brusco y descontrolado. El joven reacciona mal ante casi cualquier comentario, una actitud que no pasa desapercibida en un momento especialmente delicado para su futuro.

Mientras tanto, Vera consigue salir airosa cuando Cristóbal la interroga sobre su encuentro con el duque de Carril. La joven inventa una excusa para ocultar la verdadera naturaleza de esa reunión, aunque la situación familiar se complica cada vez más.

Por otro lado, Martina encuentra a Adriano enfermo en la cama y decide impedirle que vaya a trabajar al refugio. La joven se muestra firme y no está dispuesta a permitir que él ponga en riesgo su salud.

En el terreno sentimental, Estefanía continúa acercándose a Carlo, pero él vuelve a rechazarla. La escena es observada por Teresa, que empieza a sospechar que entre ambos pudo haber algo más en el pasado.

La tensión también alcanza a Ricardo, quien comunica a la señora Adarre que no acudirá a la Guardia Civil para no ponerla en peligro. El motivo es claro: todos sabían que fueron amantes y cualquier declaración podría comprometerla.

El capítulo cerrará con un momento de gran tensión. Lorenzo vuelve a provocar a Curro y el joven está a punto de enfrentarse físicamente a él. Lo peor es que la escena ocurre justo cuando llega el emisario del rey, que presencia el altercado.

Martes 28 de abril: comienzan las entrevistas sobre Curro

El martes, el duque de Salvatierra inicia las entrevistas para valorar la situación de Curro. Los primeros en declarar son Alonso y Manuel, quienes hablan muy bien del joven e intentan proteger su imagen ante el emisario.

Sin embargo, Curro continúa mostrando una actitud irritable y vulnerable, lo que podría jugar en su contra. Cada comentario parece afectarle más de la cuenta y su estabilidad queda en entredicho.

En paralelo, Martina insiste hasta lograr que Pilarcita acepte visitar el refugio. Aunque no está claro si lo hace por verdadero interés o simplemente para evitar más presiones, su decisión abre una nueva posibilidad para el proyecto.

También habrá tensión entre Ciro y Julieta. Él le reprocha que haya faltado a su cita, sin saber que ella estaba con Manuel. Julieta, lejos de mostrarse preocupada, resta importancia al enfado de Ciro.

Mientras tanto, Pía observa de otra manera a Leocadia y Cristóbal tras haber descubierto algo inquietante. A la vez, mantiene cierta distancia con Ricardo, aunque Petra le pide que lo convenza para contarle la verdad a Santos.

En las cocinas, Vera confiesa que su padre la ha descubierto. La joven entiende que eso puede significar su regreso forzado a casa, algo que la llena de temor.

El episodio también dejará un encuentro importante entre el duque de Salvatierra y el duque de Carril, quienes ya se conocen y parecen mantener una buena relación. Esta alianza podría complicar todavía más la situación de los Luján.

La jornada terminará con un giro peligroso: Estefanía chantajea a Carlo. Le exige ayuda para conseguir dinero y amenaza con contarle a María Fernández la verdad sobre la relación que ambos mantuvieron en el pasado.

Miércoles 29 de abril: el duque de Carril amenaza a Manuel

El miércoles, Carlo se niega a aceptar el chantaje de Estefanía, aunque ella no piensa rendirse. La doncella está dispuesta a revelar su pasado sentimental con él si no obtiene lo que quiere, lo que pone en riesgo su relación con María Fernández.

Por su parte, Manuel empieza a desconfiar seriamente del duque de Carril. Sus sospechas lo llevan a intentar contactar con el propietario de la empresa en la que invirtieron, buscando respuestas sobre las verdaderas intenciones del noble.

Julieta también advierte a Ciro sobre el duque, pero él reacciona de forma hostil. La relación entre ambos continúa deteriorándose mientras aumentan las tensiones alrededor de los negocios y las alianzas del palacio.

Las entrevistas del duque de Salvatierra continúan. Buena parte del servicio defiende a Curro, pero Santos introduce dudas sobre el carácter del joven. Cuando llega el turno de Ángela, ella habla favorablemente de Curro, intentando reforzar su imagen.

Mientras tanto, Martina y su equipo trabajan intensamente en el refugio. La llegada de Pilarcita provoca un enfrentamiento entre ambas, después de que Martina la acuse de rechazar el proyecto porque no es la protagonista.

En otro de los puntos clave del episodio, Ricardo se niega a seguir el consejo de Pía. Ella cree que debe contarle a Santos la verdad sobre la muerte de Ana, pero él teme perder para siempre el cariño de su hijo.

El capítulo alcanzará uno de sus momentos más tensos cuando el duque de Carril advierta a Manuel de que, si no acepta sus exigencias económicas, revelará que los Luján mantuvieron a su hija oculta en el palacio. La amenaza podría destruir la reputación familiar y afectar directamente al futuro de Curro.

Jueves 30 de abril: Santos descubre la verdad sobre Ricardo

El jueves se vivirá uno de los episodios más intensos de la semana. El duque de Carril aumenta su presión sobre Manuel y le exige una mayor inversión. De lo contrario, amenaza con contarle al emisario real que Vera es su hija y que los Luján la han mantenido retenida en La Promesa.

Manuel, preocupado por las consecuencias, habla con Vera y descubre una información fundamental: la joven huyó de su padre porque lo considera un criminal. Esta revelación cambia por completo la percepción del heredero sobre el duque de Carril y eleva el peligro para todos.

En el terreno amoroso, María Fernández pregunta directamente a Estefanía y Carlo si se conocían de antes. Estefanía decide mentir, lo que tranquiliza momentáneamente a Carlo, aunque la amenaza sigue latente.

También habrá avances en la relación entre Martina y Pilarcita. Ambas mantienen una conversación sincera en la que la noble reconoce que sus dudas sobre el refugio nacían de la envidia. Una vez aclarado el conflicto, Pilarcita termina encantada con el proyecto.

Pero el gran golpe dramático llegará con Santos. Pía, al verlo cada vez peor, decide contarle toda la verdad: Ricardo fue quien mató accidentalmente a su madre, Ana. La revelación promete sacudir por completo al lacayo y abrir una herida difícil de cerrar entre padre e hijo.

El capítulo también pondrá a Curro contra las cuerdas. Lorenzo lo critica duramente durante su entrevista con Salvatierra y, finalmente, el emisario cita al joven para un careo. Durante ese enfrentamiento, Lorenzo lo acusa de ser inestable y déspota, además de afirmar que Ángela debería ser internada en un sanatorio. La provocación es tan cruel que Curro está a punto de perder el control.

Viernes 1 de mayo: no habrá capítulo de La Promesa

El viernes 1 de mayo, RTVE no emitirá nuevo capítulo de La Promesa por la celebración del Día del Trabajador, festivo nacional en España. La ficción retomará sus emisiones después de una semana marcada por revelaciones, chantajes y decisiones que pueden cambiar el destino de varios personajes.

Una semana clave para Santos, Curro y Vera

Los nuevos capítulos de La Promesa prometen una semana especialmente intensa. Santos deberá enfrentarse a una verdad dolorosa sobre Ricardo y la muerte de Ana; Curro se jugará su futuro ante el emisario del rey en medio de las provocaciones de Lorenzo; y Vera quedará atrapada entre el miedo a su padre y la amenaza que el duque de Carril representa para los Luján.

Además, el pasado de Carlo y Estefanía amenaza con romper la estabilidad de María Fernández, mientras Martina intenta sacar adelante el refugio pese a las tensiones con Pilarcita.

Todo queda preparado para que La Promesa viva días decisivos, con secretos que salen a la luz y personajes obligados a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de la serie.