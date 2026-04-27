Sueños de libertad afronta una semana cargada de emociones, secretos y nuevas amenazas en Antena 3. Entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril, la serie emitirá los capítulos 548 al 551, con tramas decisivas para varios de sus personajes principales. La ficción no tendrá episodio nuevo el viernes 1 de mayo, debido al festivo nacional.

La muerte de Pelayo no ha cerrado todas las heridas. Al contrario, la llegada de Darío abre una nueva esperanza para Marta, que podría estar más cerca de encontrar a Fina. Mientras tanto, la relación entre Tasio y Paula empieza a dejar de ser un secreto, provocando una grave crisis en su matrimonio con Carmen. Además, Valentina se verá amenazada por el regreso de Rodrigo, su exnovio, dispuesto a irrumpir de nuevo en su vida.

Lunes 27 de abril: Darío le da esperanza a Marta

La semana comienza después del entierro de Pelayo. Doña Clara y Darío se despiden del difunto, mientras Marta se ve obligada a disimular el desprecio que siente por él para no causar más dolor a su suegra. Sin embargo, el adiós de Darío traerá una noticia inesperada: antes de marcharse, le cuenta a Marta lo que sabe sobre el posible paradero de Fina y promete hacer todo lo posible para ayudarla a reencontrarse con ella.

En casa de los Salazar, Nieves se muestra cada vez más preocupada por la salud de su marido. Aunque Miguel intenta mantenerse al margen, termina reaccionando cuando presencia el malestar de su padre en la cantina. El joven decide hablar con él y recordarle la importancia de cuidar su alimentación.

Por otro lado, Álvaro continúa colaborando con Gorito. En medio de sus movimientos, le confiesa que necesita dinero para abandonar la ciudad. El expresidiario aprovecha la situación y le propone participar en un golpe de mayor envergadura, una oferta que Álvaro acaba aceptando.

En la casa grande, Damián logra sincerarse con Julia sobre algunos errores del pasado y obtiene finalmente su perdón. Sin embargo, todavía guarda información importante sobre su relación con Gervasio, detalles que teme que algún día salgan a la luz.

Mientras tanto, el chófer de los De la Reina intenta acercarse a Begoña aprovechando un viaje a Pelahustán, pero la enfermera rechaza su propuesta. También habrá novedades en torno a Paula, ya que Tasio consigue que su padre reconsidere su despido. Aun así, Damián advierte a su hijo de que no permitirá más comportamientos extraños bajo su techo.

El capítulo también marcará el regreso de Carmen tras su viaje a Sevilla, justo cuando el asunto entre Tasio y Paula está cada vez más cerca de estallar.

Martes 28 de abril: Marta intenta seguir la pista de Fina

El martes, Digna deja claras las nuevas normas a Paula. Aunque la joven ha sido readmitida en la casa grande, quedará bajo vigilancia y será reubicada dentro del servicio para evitar su cercanía con Tasio. La muchacha empieza a comprender la gravedad del problema en el que se ha metido y habla con Tasio para aclarar la situación. Ambos prometen mantener las distancias, aunque no será la primera vez que intentan hacerlo.

En paralelo, Gabriel vuelve a intentar manipular a Julia, pero esta vez la niña reacciona de manera inesperada. Después de perdonar a su abuelo, Julia se muestra menos vulnerable a sus maniobras. Aun así, Begoña se preocupa y decide informar a Damián, quien se enfrenta directamente a Gabriel. La conversación, sin embargo, no logra frenar el conflicto.

En casa de los Salazar, Nieves sufre por la ausencia de Pablo. Ante esta situación, Miguel decide pedirle a su padre que vuelva a casa, aunque lo hace en contra de su verdadera voluntad.

Mientras tanto, Álvaro presiona a Beatriz para conseguir más dinero de Gabriel. Después se reúne con Gorito cerca de la colonia para avanzar en su nuevo plan: robar un camión completo de la perfumería. Para lograrlo, necesitan conocer las rutas de transporte, una información que solo Álvaro puede conseguir. La presencia de ambos hombres no pasa desapercibida para Salva, que advierte a su amigo de que no se meta en problemas.

En el terreno sentimental, Salva intenta acercarse a Mabel, pero ella frena cualquier avance por la culpa que siente. Mientras tanto, Tasio intenta recomponer su matrimonio con Carmen después de recibir una reprimenda de Digna.

Begoña, por su parte, se muestra incómoda ante las intenciones de Eduardo y decide dejar de contar con él para sus desplazamientos en coche. La decisión decepciona al chófer.

La jornada terminará con una nota de esperanza para Marta. Gracias a la información de Darío y al apoyo de Andrés, intentará acercarse al paradero de Fina, aunque la falta de respuesta mantendrá la incertidumbre.

Miércoles 29 de abril: Rodrigo acorrala a Valentina

El miércoles, Marta seguirá aferrada a la posibilidad de encontrar a Fina. Sus intentos por contactar con la persona que podría facilitarle información no dan resultado, pero ella no está dispuesta a rendirse. En medio de esa espera, recibe una invitación que le reabre heridas: la condecoración póstuma de Pelayo. Marta rechaza asistir, aunque Damián insiste en que debe hacerlo para mantener las apariencias.

En la fábrica, Álvaro intenta acceder a la información sobre las rutas de los perfumes, pero Valentina y Tasio interrumpen sus movimientos. A pesar del contratiempo, logra salir bien parado. Al mismo tiempo, Cloe alerta a Marta sobre los movimientos sospechosos de Gabriel en la empresa.

La situación de Tasio se complica cuando Carmen empieza a investigar los cambios dentro del servicio. Al preguntarle directamente a su marido, él termina confesando que ha tenido una relación demasiado cercana con Paula, aunque le miente al asegurarle que no ha ocurrido nada más. Carmen se siente traicionada y la desconfianza se instala entre ambos.

En otro frente, Salva rompe con Mabel por su actitud reciente. Poco después, Valentina le confiesa a Claudia que conocía la situación entre Mabel y Salva, provocando el enfado de la dependienta.

En casa de los Salazar, Pablo vuelve al hogar familiar gracias a la iniciativa de Miguel. Nieves, que no sabía nada, recibe la noticia con alegría.

El momento más inquietante del capítulo llegará con el regreso de Rodrigo, el exnovio de Valentina. El militar irrumpe en la habitación de la joven con la intención de llevársela y retomar su relación como si nada hubiese pasado. La intervención de Claudia evita que la situación vaya a más, pero queda claro que Valentina está en peligro.

Por último, Beatriz intenta acercarse de nuevo a Gabriel e incluso se anima a besarlo, pero él la rechaza.

Jueves 30 de abril: Carmen se enfrenta a Paula y Damián estalla contra Gabriel

El jueves, Valentina le cuenta a Cloe el angustioso encuentro que ha vivido con Rodrigo. Su amiga le aconseja acudir a Andrés para sentirse más protegida, pero Valentina prefiere guardar silencio, una decisión que podría dejarla expuesta ante nuevas amenazas.

Mientras tanto, Begoña vuelve a enfrentarse a Gabriel cuando le comunica su intención de acudir a Pelahustán en lugar de quedarse en casa cuidando a Juanito. La tensión entre ambos continúa creciendo.

Los Salazar, por su parte, vivirán un momento de aparente unión familiar durante el desayuno. Después, Mabel se sincera con su hermano y le cuenta el triángulo amoroso en el que se ha visto envuelta con Salva y Claudia.

En la casa grande, las consecuencias de la relación entre Paula y Tasio siguen extendiéndose. Manuela descubre lo ocurrido y reprende a Paula por su imprudencia. La joven promete no repetir el error y empieza a plantearse ahorrar para poder dejar cuanto antes su trabajo en la casa de los De la Reina.

Pero Paula tendrá que afrontar otro momento difícil cuando Carmen se acerque a ella para reprocharle su comportamiento y marcar distancia respecto a su marido. La crisis matrimonial de Tasio y Carmen queda así en un punto cada vez más delicado.

En la fábrica, Gabriel anuncia ante los accionistas una decisión drástica: eliminar los productos De la Reina para centrarse exclusivamente en los de Brossard. La medida provoca indignación, y aunque Pablo intenta hacerlo recapacitar, Gabriel no da marcha atrás.

Por otro lado, surge una nueva posibilidad para Marta. Darío ha localizado un apartado de correos de Fina en Buenos Aires. Aunque la pista no garantiza resultados, tanto Cloe como Andrés animan a Marta a actuar.

Mientras tanto, Álvaro consigue la información que necesitaba para seguir adelante con el golpe que prepara junto a Gorito.

El peligro sobre Valentina tampoco desaparece. Rodrigo vuelve a presentarse en la colonia, pero esta vez Cloe logra impedir que entre y toma medidas de seguridad para evitar que se repita. La duda queda abierta: ¿será suficiente para frenar al militar?

El último capítulo de la semana terminará con Damián completamente fuera de sí ante la maniobra de Gabriel. Convencido de que el nuevo movimiento empresarial busca destruir el legado de los Merino y los De la Reina, el patriarca decide pasar a la acción.

Una semana marcada por Fina, Paula y Valentina

Los próximos capítulos de Sueños de libertad estarán dominados por tres grandes frentes. Por un lado, Marta recupera la esperanza de encontrar a Fina, gracias a las pistas de Darío y al apoyo de Andrés y Cloe. Por otro, la relación entre Tasio y Paula amenaza con romper definitivamente su matrimonio con Carmen.

Además, Valentina quedará en una situación cada vez más peligrosa con la reaparición de Rodrigo, cuyo regreso introduce una nueva amenaza en la colonia.

La semana también dejará movimientos importantes en la fábrica, donde Gabriel dará un golpe sobre la mesa que provocará la reacción furiosa de Damián. Con solo cuatro capítulos por delante, Sueños de libertad prepara una recta final de abril llena de tensión, secretos y decisiones que pueden cambiar el futuro de sus protagonistas.