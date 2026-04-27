El fallecido, que portaba traje de neopreno y aletas, es la víctima número 15 en lo que va de año en las costas de Ceuta.

CEUTA | Agentes de la Guardia Civil han recuperado a primera hora de este lunes el cuerpo sin vida de un hombre en la zona del Tarajal. El hallazgo se produce en un contexto de alta tensión en el litoral, tras un fin de semana marcado por intentos constantes de entrada a nado desde Marruecos bajo condiciones marítimas peligrosas.

Detalles del hallazgo

El cuerpo fue localizado pasadas las 08:00 horas en las inmediaciones de la zona fronteriza. Según los primeros datos trascendidos, el fallecido vestía un equipamiento específico para largas travesías acuáticas:

Vestimenta: Traje de neopreno de colores negro, gris y azul.

Traje de neopreno de colores negro, gris y azul. Accesorios: Aletas de buceo.

Tras el aviso, se activaron los componentes de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y del Servicio Marítimo. El cadáver permaneció en la zona del Tarajal hasta que fue retirado por los servicios funerarios para su posterior análisis.

Un mes crítico en la costa ceutí

Esta nueva víctima representa el tercer fallecido localizado en abril y eleva a 15 el número total de muertes en lo que va de 2026. La tragedia llega apenas 24 horas después de un domingo frenético en el que la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja tuvieron que multiplicar sus intervenciones.

«Se vivieron momentos extremos en una jornada marcada por la temeridad de un mar embravecido», relatan fuentes presenciales.

Cabe destacar que este domingo, el servicio 061, con apoyo de la Policía y Bomberos, logró salvar «in extremis» a otro inmigrante en la zona de Juan XXIII, quien llegó a tierra exhausto y tuvo que ser reanimado antes de su traslado al hospital.

La labor de identificación

Ahora, la prioridad de las autoridades se centra en poner nombre y apellidos a la víctima. La Policía Judicial, a través de su laboratorio de Criminalística, ha iniciado las gestiones correspondientes para:

Cotejar las huellas y rasgos con denuncias de desaparición publicadas recientemente. Verificar si el cuerpo porta algún tipo de documentación que facilite el proceso. Establecer contacto con familias que buscan a sus allegados tras los últimos intentos de cruce.

Desde las instituciones se recuerda la importancia de formalizar denuncias oficiales en casos de desaparición, ya que es la herramienta más eficaz para acelerar la identificación y cerrar el duelo de las familias en medio de la tragedia migratoria.