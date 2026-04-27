La ciudad autónoma de Ceuta vivirá este lunes 27 de abril de 2026 una jornada dominada por la nubosidad, temperaturas suaves y algunos chubascos durante la mañana, según el pronóstico horario actualizado para la zona. El ambiente se mantendrá fresco desde primeras horas del día, con valores que oscilarán principalmente entre los 16 y 18 grados Celsius.

Desde la mañana, el cielo permanecerá cubierto o mayormente nublado. A las primeras horas se espera una temperatura cercana a los 17 grados, con sensación de frescor propia de una jornada húmeda y poco soleada. La previsión indica la posibilidad de chubascos entre las 10:00 y las 11:00, por lo que quienes tengan previsto salir durante ese tramo horario deberían llevar paraguas o alguna prenda impermeable ligera.

A partir del mediodía, las lluvias tenderán a remitir, aunque la nubosidad continuará siendo la protagonista. Entre las 12:00 y las 15:00, el termómetro se moverá entre los 17 y 18 grados, sin grandes variaciones. No se espera una subida notable de las temperaturas, de modo que el ambiente seguirá siendo templado, con una sensación térmica agradable para actividades cotidianas, aunque con escasa presencia de sol.

Durante la tarde, Ceuta podría registrar algunos claros puntuales, especialmente hacia las 17:00, cuando el pronóstico marca intervalos de nubes y claros. Sin embargo, esa mejoría será limitada, ya que el cielo volverá a presentarse mayormente nublado durante las últimas horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 18 grados, antes de descender ligeramente al caer la noche.

Para la noche, el panorama meteorológico seguirá sin cambios importantes. El cielo permanecerá mayormente nublado o cubierto, con temperaturas próximas a los 17 grados entre las 20:00 y las 23:00. La jornada cerrará con un ambiente fresco, húmedo y tranquilo, sin señales de calor intenso ni cambios bruscos en el termómetro.

En términos generales, este lunes será un día típico de primavera inestable en Ceuta: cielo gris, lluvias débiles o pasajeras por la mañana y temperaturas moderadas. La recomendación para la población es tomar precauciones durante las primeras horas, especialmente en desplazamientos a pie, hacia centros educativos, lugares de trabajo o zonas comerciales. Aunque no se prevén condiciones extremas, la presencia de chubascos puede complicar momentáneamente la movilidad.

La jornada será apropiada para actividades bajo techo y para desplazamientos cortos durante la tarde, cuando disminuirá la probabilidad de lluvia. Aun así, la nubosidad persistente hará que el sol tenga poca presencia a lo largo del día.