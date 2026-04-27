La Ciudad Autónoma ultima los trabajos de regeneración de arena, renovación de infraestructuras y mejora de accesos con el objetivo de que todos los servicios estén operativos el próximo 15 de mayo.

Ceuta ya huele a verano. La Ciudad Autónoma ha entrado en la fase decisiva para dejar sus playas en perfecto estado de revista antes del próximo 15 de mayo, fecha oficial del inicio de la temporada de baño. Según informaciones publicadas por El Faro de Ceuta, este arranque adelantado —que se repite por segundo año consecutivo— busca aprovechar las buenas condiciones meteorológicas de la primavera ceutí.

El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, ha confirmado que el dispositivo humano y técnico, que incluye socorrismo, balizamiento, limpieza y mantenimiento, está diseñado para funcionar a pleno rendimiento desde la jornada de apertura.

La regeneración de arena, prioridad tras los temporales

Tras un invierno marcado por fuertes fenómenos costeros, la recuperación del perfil de costa se ha convertido en la tarea principal. Los esfuerzos se concentran especialmente en las playas de El Chorrillo y La Almadraba, esta última especialmente castigada por los últimos temporales que la dejaron prácticamente desprovista de sedimento.

Por el contrario, la playa de La Ribera no requerirá aportaciones extraordinarias al presentar un estado óptimo. No obstante, se realizarán intervenciones puntuales en otras zonas del litoral como Benzú, Benítez o San Amaro según las necesidades técnicas.

Inversión en seguridad y modernización

El presupuesto destinado a la campaña estival se mantiene en cifras similares a ejercicios anteriores, con una inversión que ronda el millón y medio de euros. El grueso de esta partida sufraga el servicio de socorrismo, considerado el pilar de la seguridad en el baño.

Como gran novedad este año, destaca la renovación del mobiliario urbano. Se están instalando nuevos módulos de vigilancia y servicios que sustituyen a las estructuras antiguas que habían sufrido un importante deterioro. Asimismo, la Ciudad continúa con su plan de mejora de accesibilidad, invirtiendo unos 800.000 euros en renovar las entradas al mar. En puntos críticos como Calamocarro, se ha optado por sustituir la madera por materiales más resistentes para evitar que los futuros temporales dañen de nuevo las estructuras.

Playas más limpias y galardonadas

Más allá de la infraestructura, la Ciudad reforzará la conciencia ecológica con una campaña contra el consumo de tabaco en la arena, que incluirá el reparto de ceniceros para minimizar el impacto de las colillas en el ecosistema marino.

Con todo este despliegue, Ceuta aspira a revalidar un año más la prestigiosa Bandera Azul para las playas de La Ribera y El Chorrillo, garantizando así los más altos estándares de calidad de agua y servicios tanto para los ceutíes como para los turistas que visiten la ciudad a partir de mediados de mayo.