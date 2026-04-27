Valle Salvaje inicia una nueva semana cargada de secretos, sospechas y decisiones que pueden cambiar el rumbo de varios personajes. Del lunes 27 al jueves 30 de abril, la serie diaria de RTVE pondrá el foco en la llegada de Leonor, una joven misteriosa encontrada en el bosque por Francisco y Pepa, cuya presencia empieza a despertar preguntas entre los habitantes del valle.

La joven busca un oficio, mientras Rafael necesita encontrar una persona que cuide de María. Todo parece indicar que sus caminos podrían unirse, pero la reacción de Leonor al conocer detalles sobre la niña deja entrever que su llegada no será tan sencilla como parece. A lo largo de los próximos capítulos, varios secretos ocultos saldrán a la luz y algunas alianzas empezarán a tomar forma.

Lunes 27 de abril: Leonor duda al conocer la historia de María

La semana arranca con Leonor enfrentándose a una noticia que la conmueve profundamente. Tras enterarse de que María es huérfana de madre, la joven rechaza en un primer momento presentarse como candidata para convertirse en aya de la niña.

Su reacción resulta extraña y despierta cierta inquietud, ya que parece esconder algo más que una simple inseguridad ante el trabajo. A pesar de sus dudas, varias personas intentan animarla para que reconsidere su decisión. Sin embargo, la última palabra la tendrá Rafael, quien deberá decidir si acepta conocerla y valorar si puede ser la persona adecuada para cuidar de María.

Mientras tanto, otra trama gana fuerza en el valle. Enriqueta, empujada por las circunstancias, se ve obligada a revelarle a Braulio un oscuro secreto relacionado con Domingo. La confesión promete abrir una herida familiar y cambiar la percepción que Braulio tiene sobre su propio entorno.

Martes 28 de abril: Rafael acepta conocer a Leonor

El martes, Enriqueta continúa presionando a Braulio para que asuma la verdad sobre su padre. La situación se vuelve todavía más grave cuando ella señala directamente a Alejo como asesino, una acusación que amenaza con desatar un nuevo conflicto dentro de la familia.

Braulio tendrá que enfrentarse a una realidad dolorosa y difícil de aceptar. Las palabras de Enriqueta no solo ponen en duda el pasado de Domingo, sino que también colocan a Alejo en una posición muy comprometida.

Por otro lado, gracias a la intervención de Luisa, Rafael accede finalmente a conocer a Leonor. Este encuentro será clave para determinar si la joven puede convertirse en el aya de María. La emoción de Leonor al conocer a la niña apunta a una conexión inmediata, aunque también aumenta el misterio sobre los verdaderos motivos de su presencia en el valle.

Miércoles 29 de abril: Mercedes se une a Victoria y Dámaso

El miércoles, la tensión se trasladará a otra de las grandes tramas de la semana. Mercedes decide sumarse a la alianza formada por Victoria y Dámaso, pero no lo hace sin razones. La joven confesará los verdaderos motivos que la llevan a aceptar esa unión, dejando claro que su decisión responde a intereses y circunstancias muy concretas.

Esta nueva alianza puede tener consecuencias importantes en el futuro de los personajes, especialmente porque cada uno parece guardar sus propios objetivos.

Mientras tanto, Enriqueta no piensa detenerse. Después de señalar a Alejo, jura a Braulio que conseguirá que el Gálvez de Aguirre termine confesando. Su determinación abre un nuevo pulso entre ambos y deja una pregunta en el aire: ¿será Alejo capaz de resistir la presión de su tía?

Además, Bárbara descubrirá algo que podría ser fundamental para las próximas tramas. Su hallazgo marcará el inicio de nuevas decisiones y podría afectar directamente a los secretos que rodean la cabaña.

Jueves 30 de abril: Bárbara y Luisa toman una decisión

El jueves, la historia dará un paso importante después de que Bárbara escuche al bebé en la cabaña. Tras ese descubrimiento, acuerda con Luisa cuál será el siguiente paso. Ambas deberán actuar con cautela, ya que cualquier movimiento puede sacar a la luz una verdad que algunos personajes preferirían mantener oculta.

En la Casa Grande, Enriqueta intenta influir en Amadeo y lo anima a mostrarse más creativo. Sin embargo, Francisco tratará de quitarle esa idea de la cabeza, posiblemente por temor a que sus iniciativas compliquen aún más la situación.

Por su parte, Dámaso toma una decisión importante y confiesa a una dolida Mercedes que ha llegado el momento de revelar su identidad. Esta revelación puede alterar por completo el equilibrio de fuerzas y poner en marcha una nueva etapa dentro de la historia.

Además, Rafael presenta a Leonor, aunque su llegada no será recibida con demasiado entusiasmo por todos. La joven tendrá que ganarse su lugar en un entorno marcado por los secretos, las sospechas y las heridas del pasado.

Leonor, el nuevo misterio de Valle Salvaje

La llegada de Leonor se perfila como una de las grandes novedades de la semana en Valle Salvaje. Su posible papel como cuidadora de María podría parecer una solución perfecta para Rafael, pero su reacción ante la historia de la niña sugiere que hay algo más detrás de su aparición.

Su emoción al conocer a María, sus dudas iniciales y el misterio que rodea su pasado abren una nueva trama que promete ganar peso en los próximos capítulos. Al mismo tiempo, la serie continuará desarrollando conflictos familiares, secretos enterrados y alianzas que pueden cambiar el destino de los protagonistas.

Esta semana, Valle Salvaje combinará emoción, intriga y revelaciones clave, con Leonor, María, Rafael, Enriqueta, Braulio, Alejo, Mercedes, Victoria y Dámaso en el centro de una historia cada vez más intensa.