La Promesa regresa esta semana a su ritmo habitual tras el parón de Semana Santa y lo hace con cinco capítulos cargados de conflictos, decisiones límite y giros sentimentales. La ficción diaria afronta unos episodios decisivos en los que Ángela se sentirá traicionada por Curro, María quedará en el centro de una situación cada vez más complicada y Carlo protagonizará uno de los momentos más tensos de la semana.

Después de las últimas entregas, marcadas por la ruptura de María con Carlo y la llegada de un duque al palacio, la serie entra en una nueva fase con varias tramas abiertas que prometen dar mucho que hablar entre los seguidores.

Capítulo 807 de La Promesa: lunes 6 de abril

La semana comienza con un duro golpe para Martina, ya que el Patronato tumba su proyecto y la noticia la deja completamente hundida.

Mientras tanto, en la zona del servicio, Cristóbal pone contra las cuerdas a María y Carlo con una exigencia tajante: deberán casarse de inmediato si quieren conservar su puesto en La Promesa. Al mismo tiempo, Leocadia comparte con Cristóbal su estrategia para retrasar la boda de su hija, lo que añade todavía más tensión a la situación.

En otra línea argumental, Manuel insiste a Julieta en su compromiso de mantener a Ciro al margen de la inversión relacionada con el duque de Carril.

Capítulo 808 de La Promesa: martes 7 de abril

El episodio del martes deja al descubierto nuevas sospechas. Vera cuenta a Curro y Teresa que su madre desconocía por completo los negocios de su padre con Manuel, una revelación que hace pensar que detrás de esos movimientos podría haber asuntos poco claros.

En paralelo, Teresa y Samuel reflexionan sobre lo que le espera a María y a su bebé, mientras que Petra y Pía coinciden en que Ricardo no está siendo del todo sincero sobre la muerte de Ana.

Capítulo 809 de La Promesa: miércoles 8 de abril

La entrega del miércoles llega con uno de los capítulos más intensos de la semana. Martina desata la ira de Jacobo al plantearse financiar el refugio con su propio patrimonio, una decisión que provocará un fuerte enfrentamiento.

Por su parte, Santos recibe una reprimenda de Cristóbal por alterar el reparto de tareas con su padre. Además, Alonso anima a Curro a solucionar su distanciamiento con Ángela para poder seguir adelante con el envío de las cartas al rey.

Uno de los momentos más destacados se producirá cuando, tras una fuerte discusión, María Fernández abofetee a Carlo. Después, en plena confusión emocional, buscará apoyo en Samuel y ambos terminarán compartiendo un beso cargado de tensión y sentimientos.

Capítulo 810 de La Promesa: jueves 9 de abril

La trama avanza el jueves con movimientos decisivos. Ciro sella en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril, mientras Curro y Ángela logran acercar posturas y reconciliarse.

En el área del servicio, María confiesa a Pía que besó a Samuel, abriendo así una nueva grieta en su historia personal. Al mismo tiempo, Ricardo agradece a Santos haber salido en su defensa ante Cristóbal.

Además, Pía revela a Petra el motivo real de su desconfianza hacia Ricardo, mientras que Martina encaja un doble revés: el Patronato se niega a recibirla y, para empeorar las cosas, también pierde una invitación a un baile de gran importancia.

Capítulo 811 de La Promesa: viernes 10 de abril

La semana se cerrará con una nueva crisis entre Ángela y Curro. Después de su aparente reconciliación, ella interpretará como una traición que las cartas dirigidas al rey se hayan enviado sin haberlas revisado previamente, un gesto que volverá a romper la confianza entre ambos.

Por otro lado, Samuel y María afrontan las consecuencias de su beso en una conversación cargada de emociones. Será entonces cuando ella dé un paso más y le confiese lo que siente.

Mientras, Vera seguirá viviendo con miedo ante la posibilidad de que su padre reaparezca, una amenaza que continúa marcando su día a día.

Una semana decisiva en La Promesa

Los próximos capítulos de La Promesa consolidan varias de las tramas más delicadas del momento: el conflicto entre Ángela y Curro, la situación cada vez más enredada de María, las dudas que rodean a Ricardo y los problemas de Martina con el Patronato.

Con nuevas alianzas, reproches, secretos y decisiones que pueden cambiarlo todo, la serie encara una semana clave para sus protagonistas y para el futuro inmediato de muchas de sus historias.