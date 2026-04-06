Girona y Villarreal cierran este lunes 6 de abril la jornada 30 de LaLiga EA Sports en un duelo con objetivos muy distintos, pero con mucho en juego para ambos equipos. El encuentro se disputa en Montilivi y arrancará a las 21:00 horas, horario peninsular español. Podrá verse en DAZN LaLiga y también en LaLiga TV Bar.

El conjunto catalán llega a esta cita instalado en la zona media-baja de la clasificación. Antes de comenzar la jornada, el Girona ocupa la 14.ª posición con 34 puntos, con un balance de 8 victorias, 10 empates y 11 derrotas, además de 31 goles a favor y 44 en contra.

Enfrente estará un Villarreal tercero con 58 puntos, asentado en la pelea por la parte alta del campeonato. El equipo amarillo presenta hasta ahora 18 triunfos, 4 empates y 7 derrotas, con 54 tantos marcados y 34 recibidos.

Un partido importante para Girona y Villarreal

El Girona afronta el choque con la necesidad de sumar para mirar con más tranquilidad la recta final del campeonato. El Villarreal, por su parte, busca consolidar su plaza en el podio y seguir apretando en la lucha europea. En la previa, varios análisis coinciden en que el duelo llega en un momento sensible para ambos banquillos y con presión competitiva en los dos lados.

El precedente de la primera vuelta favorece claramente al conjunto castellonense, que se impuso 5-0 al Girona.

Horario del Girona – Villarreal

El partido entre Girona y Villarreal se juega hoy, lunes 6 de abril de 2026, a las 21:00 horas en el Estadi Montilivi.

Dónde ver hoy por TV el Girona – Villarreal

El choque podrá seguirse en televisión a través de DAZN LaLiga. También aparece disponible en LaLiga TV Bar, y DAZN lo incluye en su oferta de emisión del encuentro.

Así llegan ambos equipos

El Girona venía de medirse a Osasuna antes del parón, mientras que el Villarreal afronta este encuentro tras su partido ante la Real Sociedad. Además, las referencias previas sitúan al equipo gerundense con una dinámica irregular reciente y al Villarreal intentando dar continuidad a su buena posición liguera.

En cuanto a los números como local y visitante que se manejaban en la previa del partido, el Girona había firmado 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas en casa, mientras que el Villarreal presentaba 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas a domicilio.