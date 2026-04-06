La nueva semana de Valle Salvaje llega cargada de tensión, revelaciones y decisiones que pueden cambiar el rumbo de varios personajes. Tras el parón de Semana Santa, la serie de época recupera su emisión habitual y regresa a La 1 con cinco nuevos capítulos, del 388 al 392, en los que crecerán los conflictos alrededor de Luisa, Dámaso, Mercedes y Matilde.

Después de los últimos episodios, marcados por la boda de Matilde y Atanasio, el choque entre Dámaso y Enriqueta y la maniobra de don Hernando para señalar a un posible culpable por la muerte de Victoria, la ficción entra ahora en una semana especialmente intensa.

Capítulo 388 de Valle Salvaje: lunes 6 de abril

La semana arranca con Luisa avanzando en su búsqueda de respuestas. En esta ocasión, la joven realiza un nuevo hallazgo en la cabaña de las parteras, un descubrimiento que puede resultar clave para entender todo lo que se esconde a su alrededor.

Al mismo tiempo, Enriqueta comienza a intuir una verdad que hasta ahora había permanecido oculta sobre Evaristo. En otra de las tramas del capítulo, José Luis y Rafael vuelven a enfrentarse, mientras el duque termina compartiendo con su padre una confesión difícil de asumir.

Capítulo 389 de Valle Salvaje: martes 7 de abril

En el episodio del martes, Rafael reúne a Mercedes y Alejo para comunicarles una información relacionada con María, un movimiento que podría tener consecuencias inmediatas dentro de la historia.

Mientras tanto, Luisa sigue empujando los límites en su intento por descubrir la verdad, hasta el punto de poner en riesgo su propia seguridad. Por otro lado, Braulio reprocha a su madre su obsesión con Evaristo, aunque todo apunta a que Enriqueta ha descubierto mucho más de lo que aparenta.

Capítulo 390 de Valle Salvaje: miércoles 8 de abril

La entrega del miércoles estará marcada por varios acontecimientos importantes. Por un lado, Mercedes localiza a dos mujeres que podrían convertirse en una ayuda fundamental para Matilde, en un momento decisivo para su futuro.

Además, Pura se presenta en la Casa Pequeña para alertar a la duquesa sobre el grave peligro que amenaza a Luisa, lo que eleva todavía más la tensión en torno al personaje.

En paralelo, Dámaso se enfrenta a don Hernando delante de los Gálvez de Aguirre, un gesto con el que da un paso demasiado arriesgado y cruza un límite que puede traer consecuencias serias.

Capítulo 391 de Valle Salvaje: jueves 9 de abril

El jueves, la presión seguirá creciendo en varios frentes. Después de preguntar a Luisa por el padre de su hijo Evaristo, Enriqueta insiste ante Braulio sobre el vínculo que uniría al niño con su familia.

En la Casa Pequeña, Mercedes teme una posible represalia por parte de Hernando, aunque la actitud de Dámaso resulta inesperada y desconcertante. A todo ello se suma un nuevo elemento de intriga: alguien acude de noche a visitar a las parteras, abriendo una nueva incógnita en la trama.

Capítulo 392 de Valle Salvaje: viernes 10 de abril

La semana llegará a su fin con un episodio cargado de decisiones delicadas. Dámaso desvela a Mercedes un nuevo plan con el que pretende ganar dinero, pero ella no tarda en mostrar su preocupación por los posibles problemas legales que podría acarrear esa idea.

Por otro lado, en la Casa Pequeña, Pepa recibe una noticia inquietante sobre su hermana, ya que le comunican que podría terminar ingresando en una casa de reposo.

El gran golpe emocional del cierre semanal llegará con Matilde, que recibe una información capaz de cambiar su vida por completo y de abrir una nueva etapa en la serie.

Una semana clave en Valle Salvaje

Los próximos capítulos de Valle Salvaje apuntan a una semana decisiva, con amenazas cada vez más visibles, conflictos familiares al límite y secretos que comienzan a salir a la luz. La situación de Luisa, el paso adelante de Dámaso y el inesperado giro en la vida de Matilde centrarán buena parte del interés de los seguidores de la ficción.

Con el regreso a su ritmo habitual tras los festivos, la serie de TVE afronta unos episodios que pueden marcar un antes y un después en varias de sus tramas principales.