La Iglesia católica conmemora este 13 de abril la festividad de San Hermenegildo, príncipe visigodo y mártir, junto a otras figuras como el papa Martín I

El Santoral Cristiano celebra hoy, lunes 13 de abril de 2026, la festividad de San Hermenegildo, una de las figuras más relevantes de la historia de la monarquía visigoda en España y símbolo de la fe católica frente al arrianismo. Junto a él, la Iglesia rinde tributo a otros nombres destacados del Martirologio Romano, manteniendo viva una tradición arraigada que conmemora la vida de personas que dedicaron su existencia al cristianismo.

San Hermenegildo: compromiso y martirio en la España visigoda

Nacido en el seno de la monarquía, San Hermenegildo era hijo del rey Leovigildo y hermano de Recaredo. Su vida transcurrió en un periodo de profundas tensiones religiosas entre el arrianismo, fe profesada por la corte real, y el catolicismo. Un punto de inflexión fundamental en su biografía fue su matrimonio en el año 579 con Ingunda, hija del rey Sigeberto de Austrasia.

La unión no estuvo exenta de dificultades, debido a las constantes presiones de la corte arriana, personificadas especialmente en la figura de Gosuinta, abuela de Ingunda. Con el objetivo de alejarse de este clima de hostilidad, el matrimonio se trasladó a Sevilla. Fue en la ciudad hispalense donde, bajo la influencia de su esposa y del obispo san Leandro, Hermenegildo inició su proceso de conversión.

Al abrazar la fe católica, se posicionó en abierta oposición a la religión oficial defendida por su padre. Este conflicto de creencias derivó en un enfrentamiento directo con Leovigildo, quien terminó por ordenar su detención. Hermenegildo fue trasladado a Tarragona, lugar donde permaneció encarcelado. A pesar de las intensas presiones para que renunciara a sus convicciones, se mantuvo firme en su fe hasta su muerte en el año 586, durante su cautiverio. Su sacrificio le valió el reconocimiento como mártir y referente de valentía ante la persecución.

Otros santos celebrados el 13 de abril

La onomástica de este lunes no se limita exclusivamente a la figura del príncipe visigodo. Debido a la extensa historia de la Iglesia, el catálogo de santos es amplio y variado. El Martirologio Romano, documento que el Vaticano actualiza tras los procesos de canonización, recoge para este día a otros siervos de Dios:

• San Martín I, papa: Cabeza de la Iglesia que también forma parte de las celebraciones de esta jornada.

• San Carádoco: Figura incluida en las conmemoraciones del 13 de abril.

• San Sabás Reyes: Recordado hoy por su entrega a la fe.

• San Urso de Rávena: Cuya memoria también es honrada en este lunes.

El significado del santoral en la tradición cristiana

La celebración del santo es una costumbre profundamente establecida en la sociedad española. Esta tradición conmemora la vida de personas que, por su relevancia y entrega dentro de la fe cristiana, son presentadas como modelos de conducta. El santoral se configura así como un catálogo de historia y espiritualidad que permite a los fieles recordar a quienes dedicaron su vida a la difusión del mensaje cristiano.

A continuación, se detalla la lista completa de los santos que se celebran en el día de hoy con motivo de esta tradición, alimentada por los siglos de historia de la institución y por las actualizaciones que realiza la Santa Sede para incluir a nuevos referentes de la fe.