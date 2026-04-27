La Asociación Unificada de Taxis ratifica la gestión de su presidente con un sólido respaldo del 60% de los votos en una asamblea marcada por la unidad del sector.

El sector del taxi en Ceuta ha apostado por la continuidad. En una asamblea general celebrada el pasado viernes 24 de abril, la Asociación Unificada de Taxis de Ceuta ha reelegido a Hutman Jotar Ahmed como presidente, otorgándole un nuevo mandato de cuatro años para liderar los desafíos del transporte urbano en la ciudad.

Según recoge el diario El Faro de Ceuta, el proceso electoral se caracterizó por ser «transparente y participativo», logrando Jotar un respaldo mayoritario del 60% de los votos. Este resultado consolida un proyecto que, en palabras de los miembros de su nueva junta directiva, ha destacado por un trabajo cercano y eficaz en defensa de los profesionales del gremio.

Un proyecto basado en la cohesión

La reelección no es solo un voto de confianza personal hacia Jotar Ahmed, sino un espaldarazo a la estrategia de diálogo y unidad que ha marcado su anterior etapa. Desde el colectivo subrayan que, bajo su liderazgo, la asociación ha logrado fortalecer su estructura interna y mejorar las condiciones laborales en un entorno económico y social cada vez más exigente.

Milud, integrante de la nueva directiva, ha señalado que el objetivo para esta legislatura es dar un nuevo impulso al sector, buscando soluciones innovadoras que permitan al taxi seguir siendo la referencia del transporte público en Ceuta.

Modernización y visibilidad digital

La nueva etapa que ahora comienza no solo se centrará en la gestión administrativa y la defensa de intereses gremiales, sino también en la comunicación. Entre los objetivos prioritarios de la junta directiva figura la mejora de la imagen pública de la asociación.

Como primer paso en esta estrategia de modernización, el colectivo ha anunciado la puesta en marcha de herramientas digitales, incluyendo una nueva página oficial en Facebook. A través de esta plataforma, pretenden aumentar su visibilidad, compartir sus proyectos con la ciudadanía y mantener un canal directo de información tanto para los socios como para los usuarios del servicio.

Con este horizonte de cuatro años por delante, la Asociación Unificada de Taxis encara el futuro con una mezcla de «experiencia y renovación», centrada en adaptar el servicio a las necesidades actuales de la ciudad autónoma.