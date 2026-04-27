El director ejecutivo de la empresa confirma la llegada de las 18 unidades al Muelle de Poniente y aclara que la renovación cumple estrictamente con los pliegos técnicos del concurso de INGESA.

La renovación del servicio de transporte sanitario en Ceuta ya es una realidad física. Las 18 ambulancias destinadas al contrato con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) se encuentran ya en la ciudad, ubicadas en la nueva base operativa del Muelle de Poniente. Sin embargo, el desembarco no ha estado exento de matices técnicos que han generado cierto debate en el sector.

En declaraciones exclusivas al diario El Pueblo de Ceuta, el director ejecutivo de Grupo Tenorio, Javier Sánchez, ha querido zanjar la polémica sobre la antigüedad de los vehículos. Aunque la institución sanitaria anunció inicialmente una flota íntegramente «a estrenar», Sánchez aclara que, siguiendo los criterios del concurso, 11 de las unidades son estrictamente nuevas, incluyendo vehículos con menos de seis meses de vida, un «matiz técnico» permitido en los pliegos de condiciones.

Inversión millonaria y «tiempo récord»

Frente a las críticas de algunos sindicatos como CSIF, que acusaban a la empresa de incumplimiento, la directiva de Tenorio defiende que la puesta en marcha del servicio se ha realizado en un «tiempo récord» de dos meses, cuando lo habitual en el sector tras la firma de un contrato de esta envergadura (23 millones de euros para Ceuta y Melilla) suele rondar los seis meses.

«Hemos realizado una inversión de dos millones de euros en las nuevas ambulancias. Afirmar que hay incumplimientos es una barbaridad», sostiene Sánchez en El Pueblo de Ceuta, destacando que el esfuerzo logístico ha sido ingente pese a las dificultades actuales en el tráfico marítimo internacional de componentes electrónicos.

Instalaciones de vanguardia en el Muelle de Poniente

La plantilla, formada por medio centenar de trabajadores, estrenará también esta semana una sede construida «desde cero». Las instalaciones cuentan con:

Un nuevo centro coordinador de ambulancias.

Zonas de descanso y vestuarios renovados.

Puntos de carga eléctrica financiados por la propia empresa.

Precisamente sobre la movilidad eléctrica, Sánchez ha confirmado que las cuatro unidades enchufables llegarán «en breve». Su ausencia temporal se debe a retrasos en la fabricación, pero han sido sustituidas provisionalmente por vehículos diésel recién fabricados de coste superior a los previstos inicialmente.

Mejora en el confort del paciente

El responsable de la adjudicataria incide en que el gran salto cualitativo de esta flota se encuentra en el confort. Los nuevos diseños priorizan la reducción de vibraciones y ruidos, así como una mejor capacidad de refrigeración, elementos clave para el bienestar del paciente durante los traslados urbanos y los trayectos hacia la península.

Se espera que en los próximos días se realice una visita oficial a las nuevas instalaciones con la presencia de responsables del INGESA y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, para la presentación formal de este dispositivo sanitario.