En 1921, las tropas españolas recuperaron Monte Arruit tras el desastre de Annual.
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1921: Las tropas españolas recuperan Monte Arruit
El 24 de octubre de 1921, las tropas españolas recuperaron Monte Arruit durante las operaciones posteriores al desastre de Annual.
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Fuente: Ceuta Turismo, «Las tropas españolas recuperan Monte Arruit», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Historia de un olvido».
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Otras efemérides del 24 de octubre
2024: Francisco publica su cuarta encíclica
En Ciudad del Vaticano, el papa Francisco publica su cuarta encíclica, Dilexit nos.
2019: Exhumación de Francisco Franco
En España se produce la exhumación de Francisco Franco, jefe de Estado entre 1939 y 1975, de la basílica del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo.
1871: Inauguran el Observatorio Astronómico de Córdoba
En la ciudad de Córdoba (Argentina) se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba.
Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 24 de octubre.
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