En 1921, las tropas españolas recuperaron Monte Arruit tras el desastre de Annual.

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1921: Las tropas españolas recuperan Monte Arruit

El 24 de octubre de 1921, las tropas españolas recuperaron Monte Arruit durante las operaciones posteriores al desastre de Annual.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Las tropas españolas recuperan Monte Arruit», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Historia de un olvido».

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 24 de octubre.

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