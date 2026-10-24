El santoral católico celebra hoy, 25 de octubre, a Santos Crisanto y Daría, mártires. La tradición los sitúa en Roma, donde fueron sepultados en el cementerio de Trasón de la vía Salaria Nueva.

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Este domingo, la Iglesia dedica la jornada a recordar el testimonio de estos cristianos, cuya veneración se vincula a la predicación y al reconocimiento eclesial de la antigüedad. Su recuerdo aparece asociado, entre otros, al papa san Dámaso, que los elogió en el marco de la memoria martirial romana.

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Santos Crisanto y Daría

Según la tradición, Crisanto y Daría fueron mártires cristianos venerados en Roma. Su sepultura se coloca en el cementerio de Trasón de la vía Salaria Nueva, un lugar vinculado desde antiguo a la memoria funeraria cristiana.

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La relevancia de su culto se apoya también en el testimonio del papa san Dámaso, quien los elogió. Este tipo de referencia contribuye a entender cómo la Iglesia de Roma consolidó la memoria de los mártires en la vida litúrgica y devocional.

En la conmemoración del 25 de octubre, su martirio queda presentado como un ejemplo de fidelidad. La veneración de estos santos, unida a los lugares de enterramiento y a la tradición textual antigua, ayuda a mantener viva la continuidad del recuerdo.

Al celebrar a los mártires Crisanto y Daría, la liturgia y la piedad popular invitan a fijarse en el valor del testimonio cristiano en el contexto histórico de la persecución, cuando la comunidad encontró en sus mártires un referente de esperanza.

Otros santos que se celebran el 25 de octubre

Santos Crispín y Crispiniano: mártires venerados en Soissons , en la antigua Galia (actual Francia ).

mártires venerados en , en la antigua (actual ). San Miniato: mártir venerado desde la antigüedad en Florencia , donde una basílica lleva su nombre.

mártir venerado desde la antigüedad en , donde una lleva su nombre. San Frontón: santo venerado en Périgueux , en Aquitania (actual Francia ), considerado por la tradición el primer evangelizador de la ciudad.

santo venerado en , en (actual ), considerado por la tradición el primer evangelizador de la ciudad. Santos Martirio y Marciano: mártires; subdiácono y cantor, asesinados en Constantinopla por los arrianos durante el reinado del emperador Constancio II .

mártires; subdiácono y cantor, asesinados en por los durante el reinado del . San Gaudencio de Brescia: obispo de Brescia , destacado por su doctrina, su predicación y sus escritos.

obispo de , destacado por su doctrina, su predicación y sus escritos. San Frutos de Segovia: eremita; venerado especialmente en Segovia , con tradición de vida de retiro y oración.

eremita; venerado especialmente en , con tradición de vida de retiro y oración. San Mauro de Pécs: obispo; monje benedictino que llegó a ser obispo de Pécs , en la actual Hungría , con actividad pastoral.

obispo; monje que llegó a ser obispo de , en la actual , con actividad pastoral. San Hilaro de Javols: obispo de Javols (antigua Galia ), recordado por su participación en la vida eclesiástica de su tiempo.

obispo de (antigua ), recordado por su participación en la vida eclesiástica de su tiempo. San Bernardo Calbó: obispo; monje cisterciense y después obispo de Vic , con participación activa en la vida religiosa de su época.

obispo; monje y después obispo de , con participación activa en la vida religiosa de su época. Santa Engracia de Segovia: virgen venerada por la tradición cristiana en Segovia .

virgen venerada por la tradición cristiana en . San Valentín de Sevilla: obispo venerado por la tradición eclesiástica en Sevilla .

obispo venerado por la tradición eclesiástica en . Beato Tadeo Machar: obispo, de origen irlandés, vinculado al ministerio pastoral en Europa central y fallecido durante una peregrinación a Roma .

obispo, de origen irlandés, vinculado al ministerio pastoral en y fallecido durante una peregrinación a . Beato Recaredo Centelles: abad, presbítero y mártir; sacerdote español que murió durante la persecución religiosa de 1936.

Significado litúrgico de la conmemoración del 25 de octubre

La jornada del 25 de octubre se estructura en torno a la memoria de los mártires, con especial atención al testimonio de Santos Crisanto y Daría. En este día, la Iglesia mantiene la tradición de recordar vidas conectadas con Roma, lugares de sepultura y referencias antiguas como las vinculadas al papa san Dámaso, además de incorporar en la conmemoración a otros santos del mismo día, entre ellos Crispín y Crispiniano, Miniato de Florencia y Gaudencio de Brescia.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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