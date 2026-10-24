Esta noche será una hora más larga. En la madrugada del domingo los relojes se atrasan y, en teoría, ganamos 60 minutos de sueño. En la práctica, el cuerpo necesita unos días para ponerse al día, y no a todo el mundo le afecta igual.

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Recuerda que el cambio será en la madrugada del 25 de octubre: a las 3:00 serán las 2:00.

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El cambio de octubre es el más llevadero

Los especialistas coinciden en que adaptarse al horario de invierno resulta más fácil que al de verano. Nuestro reloj biológico funciona con un ciclo algo superior a 24 horas, por lo que alargar un día encaja mejor con él que acortarlo, como ocurre en marzo.

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Aun así, el reloj interno se rige sobre todo por la luz. Al cambiar de golpe la hora a la que amanece y anochece, el organismo tiene que reajustar el sueño, el apetito y el nivel de energía.

Cuánto se tarda en adaptarse

Según la Sociedad Española del Sueño, lo más habitual es que la adaptación lleve un día, aunque en algunas personas puede prolongarse hasta diez. Los síntomas más comunes son somnolencia durante el día, dificultad para dormir a la hora habitual, cansancio o irritabilidad.

Quiénes lo notan más

Niños , sobre todo los más pequeños, que se despiertan con la luz y pueden adelantar su despertar.

, sobre todo los más pequeños, que se despiertan con la luz y pueden adelantar su despertar. Personas mayores , cuyo ritmo de sueño es más sensible a los cambios.

, cuyo ritmo de sueño es más sensible a los cambios. Personas con insomnio u otros trastornos del sueño.

Quienes trabajan de noche o a turnos, que esta madrugada harán una hora más de jornada.

Siete consejos para adaptarte antes

Mantén tus horarios de siempre. Acuéstate y levántate a la hora habitual del nuevo reloj desde el domingo, aunque los primeros días cueste. Busca la luz de la mañana. Salir un rato a la calle temprano es la forma más eficaz de reajustar el reloj biológico. Ajusta poco a poco a los niños. Retrasa su hora de acostarse unos 15 minutos cada día durante el fin de semana. Evita el café y las bebidas con cafeína por la tarde. No hagas ejercicio intenso justo antes de dormir. Mejor por la mañana o a primera hora de la tarde. Cuidado con la siesta. Si la necesitas, que sea corta y no muy tarde. Respeta las comidas. Cena a tu hora habitual del nuevo horario para no desajustar el apetito.

Ojo también en la frontera

Si cruzas a Marruecos estos días, recuerda que allí no cambian la hora. Consulta la nueva diferencia horaria entre Ceuta y Marruecos.

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