Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha exigido medidas de protección urgentes y un refuerzo policial tras la agresión sufrida por un vigilante de seguridad privada el pasado jueves durante sus funciones en el campamento del puerto de la ciudad autónoma.

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El sindicato ha manifestado su solidaridad y apoyo al vigilante agredido, quien resultó herido en el incidente que se originó por una disputa entre varios usuarios del centro. El personal de seguridad intervino para evitar una escalada de violencia, momento en el que un grupo de usuarios se volvió contra los trabajadores.

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Como resultado de los hechos, que fueron documentados en un parte médico, se requirió la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que procedieron a la detención del presunto agresor. Este viernes se celebró el juicio correspondiente, el cual culminó con la expulsión del agresor a Marruecos.

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El sindicato CCOO ha expresado su profunda preocupación por el aumento de agresiones, tanto verbales como físicas, que enfrentan a diario los trabajadores de seguridad privada en los campamentos. Aseguran que la percepción de impunidad agrava la situación, dado que muchos saben que sus solicitudes de asilo no serán atendidas y no temen ser expulsados tras cometer una agresión.

En este contexto, CCOO considera imprescindible que las empresas de seguridad doten a su personal de medios de defensa adecuados, como cascos, chalecos, escudos y defensas largas. Además, demanda la presencia permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir altercados y facilitar el control en caso de que se produzcan.