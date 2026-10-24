Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, viernes 23 de octubre, con el 22,8 % de cuota de pantalla y 2.024.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:57.
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Los programas más vistos del prime time
- La Voz: Audiciones (Antena 3): 13,1 % de cuota y 1.128.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 10,1 % de cuota y 1.082.000 espectadores
- La Voz: a Punto de Empezar (Antena 3): 9,2 % de cuota y 1.002.000 espectadores
- Cuanta Guerra (La Integridad Incondicional del Abuelo Julian) (La 1): 9,3 % de cuota y 992.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 8,8 % de cuota y 938.000 espectadores
- Cuanta Guerra (Josep y Jaume,Los Abuelos Que No Querian Luchar) (La 1): 9,4 % de cuota y 838.000 espectadores
- ¡De Viernes! (Telecinco): 11,9 % de cuota y 741.000 espectadores
- El Blockbuster (Un Lugar Tranquilo 2) (Cuatro): 7,9 % de cuota y 601.000 espectadores
- laSexta Columna (Conexion Berlin-Nueva York: Viaje a la Izquierda Que Gana Elecciones) (laSexta): 5 % de cuota y 535.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,5 % de cuota y 485.000 espectadores
Ranking de cadenas del viernes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,6 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,6 %
- La 1: 12,5 %
- Temáticas de pago: 10,7 %
- Autonómicas (FORTA): 9 %
- Telecinco: 8,9 %
- Cuatro: 7,2 %
- laSexta: 5,3 %
- La 2: 3 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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