25 de octubre de 1643 llega a Ceuta una compañía del capitán Francisco Ruiz Estrada como refuerzo de la plaza.

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1643: Nueva compañía refuerza la guarnición

El 25 de octubre de 1643 llega a Ceuta la compañía del capitán Francisco Ruiz Estrada, dentro de los refuerzos enviados a la plaza. La ciudad se mantuvo vinculada a Felipe IV, lo que hizo necesario asegurar la defensa y las comunicaciones en un momento de presión exterior y de incertidumbre por el conflicto con Portugal. Estos movimientos formaron parte de una secuencia de refuerzos enviados durante 1643 y 1644, integrada en la estructura militar permanente de la plaza.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Nueva compañía refuerza la guarnición».

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Otras efemérides del 25 de octubre

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 25 de octubre.

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