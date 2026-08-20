El avance de Valle Salvaje para los capítulos del 17 al 21 de agosto apunta al jueves 20 como jornada decisiva: Rosalía enfrenta una verdad devastadora mientras la investigación por el robo de los bebés aporta nuevos detalles y Dámaso intensifica la presión sobre varias familias.

La semana abre frentes claros: consecuencias del caso de los bebés, amenazas sostenidas desde el entorno de Dámaso y choques personales que obligan a decisiones rápidas.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Este jueves 20 de agosto el pulso dramático permanece. El avance sitúa a Dámaso como motor de la tensión: sus maniobras siguen y, según el resumen oficial, pondrán a Mercedes y a Victoria contra las cuerdas, forzando reacciones que marcarán el próximo tramo de la trama.

Paralelamente, el hilo del robo de los bebés sigue desenrollándose: salen a la luz datos que reordenan sospechas y relaciones entre personajes. El extracto no desglosa escenas concretas del capítulo del día 20, pero el tono sugiere consecuencias inmediatas en el presente de la historia.

En lo social e institucional, el avance destaca dos intervenciones clave: Don Hernando intenta hacer reflexionar al duque sobre el título, lo que añade tensión sobre legitimidad y jerarquías; y Enriqueta advierte a José Luis de problemas que podrían precipitar un conflicto mayor.

En el centro del terremoto emocional permanece Rosalía. La promesa de una revelación que «podría cambiarlo todo» es el eje que mantiene el clima dramático: cuando esa verdad se haga pública, las alianzas y rencillas en el valle sufrirán un vuelco.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: jueves, 20 de agosto de 2026

La Asturias del siglo XIX sigue encendida por dentro: secretos, amenazas y revelaciones que empujan a los personajes hacia decisiones irreversibles. “Valle Salvaje” regresa a su franja habitual con la expectativa de que, cuando la verdad aflore, ya será demasiado tarde para algunos.