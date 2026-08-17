‘Valle Salvaje’ vuelve a La 1 / TVE el lunes 17 de agosto con el capítulo 466, que empuja la trama hacia la revelación del hijo de Adriana. Tras el parón de la semana pasada, el avance para los días del 17 al 21 de agosto apunta a nuevas piezas en juego y a presiones que convertirán los secretos en una bomba de tiempo.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el capítulo 466 el foco recae en el hijo de Adriana: Rosalía y Leonor lo conocerán por fin, un encuentro que transforma rumores en hechos visibles y reordena las relaciones en el valle.

Paralelamente, el avance señala que Dámaso volverá a amenazar a Mercedes y adoptará una actitud de control para marcar el ritmo de los acontecimientos. No se queda solo en palabras: según el avance, dará órdenes a las parteras para que preparen al bebé, un gesto que empuja la trama hacia decisiones límite.

El descubrimiento de Petra es el gran giro del capítulo. El avance adelanta que Petra descubrirá para qué lo quiere realmente Dámaso en relación con el bebé/hijo, y quedará horrorizada. Ese hallazgo pone en duda la versión pública de los hechos y abre interrogantes sobre las verdaderas intenciones de los poderosos.

Además, el avance para la semana menciona nuevas presiones por un título nobiliario y una cadena de confesiones que amenaza con hacer estallar más secretos en ‘Valle Salvaje’.

En Ceuta, La 1 se recibe por TDT y quienes prefieren verlo en diferido pueden recurrir a RTVE Play.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Fecha: lunes, 17 de agosto de 2026

El capítulo de hoy promete escenas en las que una conversación cambia el rumbo de una vida; en ‘Valle Salvaje’, cuando alguien se horroriza por un descubrimiento, el secreto suele buscar salida.