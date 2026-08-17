El lunes 17 de agosto de 2026 arrancan varias series cuya trama promete mantener el suspense y el debate en Ceuta esta semana. Aquí lo más destacado.

Reacher

Más preguntas que respuestas en Margrave

Cuando Jack Reacher es detenido por un asesinato que no cometió, Margrave, Georgia se convierte en un laberinto de policías corruptos, empresarios turbios y políticos con doble juego. Reacher, sin apoyo institucional, recorre un mapa de pistas y contradicciones: testigos que se retractan, documentos que desaparecen y alianzas inesperadas. La tensión crece porque la verdad que busca está atada a intereses poderosos que prefieren mantener el orden artificial del pueblo antes que esclarecer el crimen.

Clave del avance: una sola verdad que todos intentan ocultar.

una sola verdad que todos intentan ocultar. Para seguir: cada pista abre una puerta que complica más la investigación.

Operaciones Especiales: Lioness

Encubiertos, decisiones imposibles y presión al límite

Cruz Manuelos entra en el Equipo Lioness Engagement de la CIA para infiltrarse en una organización terrorista. Joe, responsable del programa, debe coordinar, capacitar y tomar decisiones con consecuencias reales para los agentes. Las misiones dejan de fallar por mala suerte; fallan por errores humanos, dilemas éticos y la presión del entorno operativo.

Clave del avance: los fallos nacen de la humanidad de los agentes.

los fallos nacen de la humanidad de los agentes. Para seguir: espionaje tenso con costes personales visibles.

Silo

Un mundo subterráneo que vende protección… a precio alto

En un futuro tóxico, la vida transcurre en un enorme silo subterráneo que llega a cientos de pisos. La comunidad respeta normas presentadas como medidas de seguridad, pero con el tiempo esas reglas muestran su función real: control social y mantenimiento de un statu quo. El conflicto surge cuando algunos habitantes cuestionan la versión oficial y empiezan a revisar los archivos y los mecanismos que mantienen el silo cerrado.

Clave del avance: la seguridad se revela como herramienta de dominación.

la seguridad se revela como herramienta de dominación. Para seguir: suspense de ciencia ficción con revelaciones por capas.

Ted Lasso

El optimismo sigue siendo un arma (y provoca recelo)

Un entrenador estadounidense llega a un club inglés con métodos poco ortodoxos: humor, honestidad y confianza como estrategia. Su estilo choca con la cultura del club y provoca rechazo en quienes prefieren soluciones rápidas y controladas.

Clave del avance: la confianza se construye, no se impone.

la confianza se construye, no se impone. Para seguir: comedia cálida que mezcla lecciones y contradicciones.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Segundas oportunidades en modo fantasía

Un joven muere y renace en un mundo de espada y brujería, conservando recuerdos de su vida anterior. Decide aprovechar esa segunda oportunidad para corregir errores pasados, pero el proceso requiere sacrificio, entrenamiento y confrontación con sus límites. El arco de crecimiento se desarrolla con calma, mostrando cómo cada logro tiene un coste emocional y práctico.

Clave del avance: crecimiento gradual y esfuerzo continuo.

crecimiento gradual y esfuerzo continuo. Para seguir: aventuras con trasfondo serio más allá de la acción.

Kamen Rider

Transformaciones, tramas por temporada y el gancho de siempre

Cada entrega de Kamen Rider funciona como un universo propio: protagonistas y conflictos cambian, pero la fórmula permanece. El héroe se transforma —por medios tecnológicos o mágicos— y el ritual final de transformación desencadena la acción que busca resolver la amenaza.

Clave del avance: formato que renueva personajes sin perder la esencia.

formato que renueva personajes sin perder la esencia. Para seguir: acción reconocible con variaciones temáticas por temporada.

Los Jóvenes Titanes en Acción

Superhéroes… pero en versión caos adolescente

Teen Titans Go! funciona como respiro: los Titanes no salvan el mundo, se comportan como adolescentes que evitan responsabilidades adultas. La serie convierte conflictos en gags, parodias y situaciones absurdas, priorizando ritmo cómico sobre continuidad narrativa. Perfecta para quien busque desconectar sin renunciar al entretenimiento rápido.

Clave del avance: el chiste llega antes que el problema.

el chiste llega antes que el problema. Para seguir: ritmo vertiginoso y humor absurdo.

Bleach

Ichigo y la irrupción de lo sobrenatural

Ichigo Kurosaki puede ver espíritus; cuando aparece Rukia Kuchiki, shinigami, su vida cambia por completo. La llegada de un hollow obliga a actuar sin tiempo para entender del todo lo que ocurre, y así comienza una escalada de enfrentamientos entre lo cotidiano y lo sobrenatural.

Clave del avance: lo sobrenatural deja de ser secreto y traiciona la normalidad.

lo sobrenatural deja de ser secreto y traiciona la normalidad. Para seguir: mitología y acción desde el primer conflicto.

Así queda la programación de la semana: investigación dura en Reacher, tensión encubierta en Lioness, misterio en el silo y dosis emocionales con Ted Lasso. ¿Qué prefieres esta semana: conspiración, espionaje o fantasía?