La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana que asoló la provincia de Valencia ha citado a declarar como testigos el próximo 9 de febrero a tres escoltas del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el momento en que se produjo la catástrofe.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora ha acordado también tomar declaración el 2 de marzo a Avelino Mascarell, diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia y máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos.

Asimismo, los días 4 y 5 de marzo comparecerán como testigos, en el juzgado de Catarroja, dos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que intervino de manera decisiva tras las inundaciones y barrancadas registradas el 29 de octubre de 2024, una tragedia que causó 230 víctimas mortales en la provincia.

Estas nuevas citaciones se suman a las acordadas el pasado viernes por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, quien llamó a declarar como testigo el 20 de febrero al subinspector responsable del equipo de escoltas de Mazón durante aquella jornada. Para ese mismo día también está citado el chófer que trasladó al entonces jefe del Consell al Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana, donde se encontraba reunido el Cecopi.

La jueza considera estas declaraciones “plenamente necesarias” para esclarecer si los escoltas y el conductor pudieron escuchar conversaciones telefónicas o comentarios realizados por Mazón, especialmente en relación con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que figura como investigada en la causa.

En una resolución dictada el pasado 21 de noviembre, la magistrada subrayó la importancia de conocer si los testigos, que acompañaron al expresident entre las 15 y las 21 horas del día de la dana, tuvieron conocimiento directo de comunicaciones relevantes o de reacciones posteriores a las mismas, elementos que podrían resultar clave para el avance de la investigación.