La AD Ceuta y la Cultural Leonesa se miden esta tarde en el Estadio Alfonso Murube en un partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero la tensión promete ser máxima en un encuentro decisivo.

Alineaciones y cambios

José Juan Romero presenta a Guille Vallejo en portería, con Anuar, Carlos Hernández, Diego González y Matos formando la defensa de cuatro. El centro del campo estará compuesto por Campaña, Youness y Kuki Zalazar, mientras que Aisar, Koné y Marcos Fernández liderarán el ataque local. Romero introduce tres cambios respecto al último partido ante el Valladolid: salen Marc Domènech, Konrad De La Fuente y Yann Bodiger, y entran Anuar, Marcos Fernández y Campaña, quien debuta con su nuevo equipo.

Por su parte, Ziganda apuesta por Badia en portería, con Rodri y Barzic como centrales, y Calero e Hinojo en los laterales. Lucas Ribeiro, Ojeda y Diallo se encargarán del centro del campo, mientras que Chacón, Collado y Tresaco formarán la delantera. La Cultural realiza también tres cambios respecto a su último encuentro ante el Sporting: Víctor García, Tomás Ribeiro y Sergio Maestre salen, mientras que entran Barzic, Calero y Chacón.

Un duelo con estadísticas equilibradas

El Ceuta presenta un ligero dominio ofensivo, promediando 1,14 goles por partido frente a 1,09 de la Cultural. Los locales reciben menos disparos que su rival (11,68 frente a 13,18), reflejando una defensa más sólida, pero son más rígidos en lo disciplinario, acumulando más faltas y tarjetas amarillas. Ambos equipos, eso sí, comparten el mismo registro de expulsiones: 2 cada uno.

Declaraciones previas

Ziganda advierte: “Tenemos que recuperar la eficacia defensiva y la solidez”. Por su parte, José Juan Romero asegura: “La Cultu es un gran equipo, hacen muchas cosas bien”.

Situación de ambos equipos

La Cultural Leonesa llega al Alfonso Murube en un momento crítico, sumando cinco partidos consecutivos sin ganar y ocupando la 18ª posición con 25 puntos, apenas a uno de la zona de descenso.

El Ceuta, en cambio, busca recuperar confianza tras dos derrotas consecutivas ante Málaga y Valladolid. Con 32 puntos y la 11ª posición, los locales afrontan el partido con tranquilidad, pero con la ambición de seguir escalando en la tabla.

Suplentes

El banquillo de la Cultural cuenta con Miguel Bañuz, Rafús, Satrústegui, Fornos, Maestre, Yayo, Manu Justo, Víctor, Homam, Tomás, Sobrino y Víctor García. Por el lado del Ceuta, los recambios son Pedro López, Capa, Carlos Redru, Almenara, Yago, Cristian, Marino, Bodiger, Salvi Sánchez, Konrad, Marc Domènech y Bassinga.

Incidencias previas al partido

La expedición de la Cultural sufrió un retraso de tres horas en su vuelo chárter, llegando solo cuatro horas antes del inicio del partido, lo que añade un punto de incertidumbre al encuentro.

El partido

El duelo promete intensidad y emoción, con un Ceuta decidido a retomar buenas sensaciones y una Cultural Leonesa buscando frenar su racha negativa. Los goles y la estrategia defensiva serán claves en un partido que puede marcar un antes y un después para ambos conjuntos en LaLiga Hypermotion.