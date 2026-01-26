¿Has sido agraciado en el sorteo de hoy? Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto de este lunes 26 de enero de 2026. El popular juego de Loterías y Apuestas del Estado ha repartido fortuna en una nueva jornada de ilusión en España.

LOTERÍAS / SORTEOS — Como cada noche a las 21:30 horas, el bombo de la Bonoloto ha dictado sentencia. Este lunes, miles de jugadores en toda España estaban pendientes de una recaudación que, según la normativa vigente, destina el 55% a premios. Si has validado tu boleto para el sorteo diario o participas en la modalidad semanal, aquí tienes los números premiados.

Combinación ganadora de la Bonoloto: Lunes 26 de enero

Los números que han resultado premiados en el sorteo de hoy son los siguientes:

• Números: 8, 16, 18, 31, 33 y 35

• Número complementario: 4

• Reintegro: 4

Cómo cobrar tu premio

Si tu boleto ha resultado premiado, el procedimiento para cobrar depende de la cuantía ganada:

1. Premios inferiores a 2.000 €: Puedes cobrarlos en cualquier punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado a partir de mañana mismo.

2. Premios iguales o superiores a 2.000 €: Deberás acudir a las entidades bancarias concertadas (BBVA o CaixaBank). Recuerda que estos premios están sujetos a un gravamen especial del 20% sobre la cantidad que exceda de los 40.000 €.

Modalidades de juego: Simple y Múltiple

La Bonoloto destaca por ser uno de los juegos más económicos y flexibles de la administración:

• Apuesta Simple: Permite jugar de 1 a 8 columnas por boleto, eligiendo 6 números en cada una.

• Apuesta Múltiple: Puedes seleccionar hasta 11 números en un mismo bloque para aumentar tus probabilidades de éxito.

• Semanales: Si validaste tu boleto antes de este sorteo para toda la semana, tu combinación seguirá participando hasta el próximo sábado.