¿Te ha sonreído la suerte en el primer sorteo de la semana? Comprueba la combinación ganadora de La Primitiva de este lunes 26 de enero de 2026. El sorteo más emblemático de Loterías y Apuestas del Estado ha vuelto a poner en juego un bote millonario para aquellos que logren acertar los seis números y el reintegro.

LOTERÍAS / SORTEOS — Pasadas las 21:25 horas, el azar ha dictado los números agraciados en el salón de sorteos. Como cada lunes, miles de participantes han buscado la fortuna en la modalidad 6/49. A continuación, te detallamos los números premiados, el Joker y los datos clave para que compruebes tu boleto.

Combinación ganadora de La Primitiva: Lunes 26 de enero

Los números premiados en el sorteo de hoy son:

• Números: 1, 2, 18, 24, 38 y 49

• Número complementario: 8

• Reintegro: 4

• Joker: 6774027

¿Cómo funciona el reparto de premios?

Para entender si tu boleto tiene premio, es importante recordar la jerarquía de aciertos de La Primitiva:

• Categoría Especial: Acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro. ¡Aquí es donde se gana el BOTE!

• 1ª Categoría: Acertar los 6 números.

• 2ª Categoría: Acertar 5 números más el número complementario.

• Categorías inferiores: Premios fijos o variables por acertar 5, 4 o 3 números.

• Reintegro: Si aciertas este número (del 0 al 9), se te devuelve el importe de la apuesta.

El Joker: Un millón de euros extra

Si al validar tu boleto marcaste la casilla del Joker, por solo un euro más participas en un sorteo paralelo. El número premiado hoy ha sido el 6774027. Recuerda que este juego ofrece premios que van desde los 10 euros (por acertar la última cifra) hasta el millón de euros si aciertas los siete números en el mismo orden.

Consejos para el cobro de premios

Si has resultado ganador, ten en cuenta los plazos y lugares de cobro:

1. Caducidad: Tienes un máximo de 3 meses para reclamar tu premio. Pasado ese tiempo, el dinero se pierde en favor del Tesoro Público.

2. Dónde cobrar: Los premios menores se cobran en cualquier administración de lotería. Para premios mayores (a partir de 2.000 €), deberás acudir a entidades bancarias autorizadas como BBVA o CaixaBank.

3. Impuestos: Los primeros 40.000 € están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, Hacienda retiene un 20%.