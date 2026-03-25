Un despliegue sin precedentes de la Comisaría General de Información se salda con varios detenidos en una redada coordinada desde la madrugada en diferentes puntos de la capital mallorquina.

La Policía Nacional ha asestado un golpe decisivo a una presunta célula de radicalización y captación yihadista en el corazón de Palma. En una operación relámpago iniciada en las primeras horas de este miércoles, agentes de la Comisaría General de Información (CGI) han blindado varios barrios de la ciudad para desarticular una red que, según las primeras investigaciones, operaba bajo la órbita del extremismo islámico.

Un despliegue de élite en la capital

El operativo, que se mantiene bajo secreto de sumario por orden judicial, ha contado con la participación de unidades especiales desplazadas desde Madrid, apoyadas por efectivos de la Jefatura Superior de Baleares.

Registros simultáneos: Las entradas y registros se han producido en domicilios y locales de zonas estratégicas de la capital, donde los agentes han incautado numeroso material informático y documentación que ahora será analizada por expertos en ciberterrorismo.

Las entradas y registros se han producido en domicilios y locales de zonas estratégicas de la capital, donde los agentes han incautado numeroso material informático y documentación que ahora será analizada por expertos en ciberterrorismo. Perfil de los detenidos: Aunque el número exacto de arrestados no ha trascendido oficialmente, se trata de individuos presuntamente vinculados a tareas de propaganda, adoctrinamiento y captación de nuevos perfiles a través de redes sociales y foros cerrados.

El foco en la radicalización «online»

Esta intervención subraya la preocupación de los servicios de inteligencia por el uso de las islas como punto de residencia de perfiles radicalizados que operan de forma discreta. El objetivo de la redada no sería solo detener a los implicados, sino desmantelar la infraestructura logística que permitía la difusión de contenidos violentos y el reclutamiento de perfiles vulnerables.

Contexto de seguridad nacional

España mantiene activado el Nivel 4 de Alerta Antiterrorista (Riesgo Alto), reforzado en los últimos meses debido a la inestabilidad internacional. Operaciones como la de hoy en Palma confirman que la vigilancia sobre los focos de radicalización se ha intensificado, especialmente en zonas de alta densidad turística y conectividad internacional como Baleares.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio del Interior facilite más detalles sobre el alcance total de la operación y el destino de los detenidos, que pasarán a disposición de la Audiencia Nacional en Madrid.