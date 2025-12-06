España garantiza la continuidad de su presencia en la misión de seguridad marítima Sea Guardian al reemplazar el S-81 Isaac Peral por su veterano submarino S-71 Galerna, manteniendo el foco de la Alianza en su estrategia.

Pese al reciente debate sobre el aumento del gasto del PIB en Defensa y las presiones de Estados Unidos para que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con los objetivos de la OTAN, el último movimiento de la Armada española en el mar Mediterráneo ha vuelto a situar al ejército español en el foco de la Alianza Atlántica.

El protagonista de esta acción es el submarino S-71 Galerna, que zarpó hace unos días desde Cartagena para integrarse en la misión de seguridad marítima internacional de la OTAN, conocida como Sea Guardian.

Continuidad en la Misión Sea Guardian

El veterano sumergible ha tomado el relevo del submarino de última generación S-81 Isaac Peral, que regresó a la ciudad portuaria. Según explicó el Emad en un comunicado, este cambio garantiza «la continuidad de la participación de la Armada en la misión, que es clave para la protección y salvaguarda de los intereses en el Mediterráneo».

La misión Sea Guardian cubre una amplia variedad de tareas de Operaciones de Seguridad Marítima, incluyendo:

Desarrollo de capacidades de seguridad marítima.

Apoyo al conocimiento de la situación marítima.

Lucha contra el terrorismo y otras actividades delictivas en el mar.

El S-71 Galerna contribuirá, de esta forma, al «fortalecimiento del conocimiento del entorno marítimo, así como el apoyo en la lucha contra el terrorismo, objetivos clave de esta misión», según el comunicado oficial. España participa en Sea Guardian de manera continuada desde su lanzamiento a finales de 2016.

El S-71 Galerna: Un veterano de cuatro décadas

El S-71 Galerna es el último sumergible de la serie S-70 que se mantiene operativo, tras la retirada del S-74 Tramontana el año pasado.

Antigüedad: Entró en la Armada española el 21 de enero de 1983, sumando más de cuatro décadas en activo.

Entró en la Armada española el 21 de enero de 1983, sumando más de cuatro décadas en activo. Tripulación: Está dotado de 88 submarinistas (diez oficiales, treinta suboficiales y el resto marineros).

Está dotado de 88 submarinistas (diez oficiales, treinta suboficiales y el resto marineros). Dimensiones y capacidad: Cuenta con 67,9 metros de eslora y 6,8 metros de manga. Su autonomía es de 9.000 millas en inmersión con snorkel o de 45 días.

Cuenta con 67,9 metros de eslora y 6,8 metros de manga. Su autonomía es de 9.000 millas en inmersión con snorkel o de 45 días. Propulsión: Tiene dos motores Diésel de 3.600 CV y un motor Eléctrico Principal (550VCC, 2120A, 2200KW).

Actualmente, el S-71 Galerna y el S-81 Isaac Peral (este último en periodo de pruebas) son los dos únicos submarinos en servicio de las fuerzas españolas, si bien se espera que más unidades en construcción se sumen a la flota en los próximos años. El Galerna permanecerá en servicio hasta, al menos, 2027, con posibilidad de prórroga.