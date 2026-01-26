La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que dejó 45 víctimas mortales.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso afirmó que Sánchez «delega en sus escudos su responsabilidad» y subrayó que, en España, «cada desgracia, cada situación que ocurre va por departamentos, nunca va con el presidente». «Sánchez es el responsable, y por eso no va a Huelva», agregó, criticando los cambios continuos en responsables de Transportes y decisiones cuestionables en la gestión de Adif y del tráfico ferroviario.

La presidenta madrileña también pidió la dimisión de Puente, a quien acusó de buscar «culpables» en empresas, instituciones y medios de comunicación mientras incurre en contradicciones. Según Ayuso, 2026 será «un año inimaginable» para el Ejecutivo, con procesos judiciales que, a su juicio, buscan desviar la atención y perjudicar la convivencia, los servicios públicos y la imagen de España.

Además, Ayuso aludió al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que «le vienen curvas» por una investigación judicial en Nueva York relacionada con el rescate de aerolíneas y acusó tanto a Zapatero como a Sánchez de mantener vínculos con la dictadura chavista en Venezuela, pese a la represión política y el éxodo de ciudadanos. También criticó gestiones internacionales de ambos que, según ella, habrían ido «en contra del criterio de la Unión Europea».