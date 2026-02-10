El artista puertorriqueño borra todo su contenido en redes sociales después de conquistar el mundo con una actuación reivindicativa y batir récords de audiencia

El «Conejo Malo» lo ha vuelto a hacer. Horas después de protagonizar uno de los espectáculos de medio tiempo más virales de la historia, Bad Bunny ha dejado en shock a sus más de 53 millones de seguidores al eliminar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. El artista, que el pasado domingo convirtió el Levi’s Stadium de California en una oda a la cultura latina, ha borrado también su foto de perfil y ha dejado de seguir a todos sus contactos, dejando como único rastro un enlace a su premiado álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Este «apagón» digital no es un fenómeno aislado, sino que coincide con el momento de mayor exposición global de su carrera. Tras un show cargado de mensajes políticos y sociales, las teorías sobre este movimiento enigmático se dividen entre la estrategia comercial y el cansancio mediático ante las críticas recibidas.

Un show para la historia: Lady Gaga cantando salsa y orgullo patrio

La actuación de la Super Bowl LX, celebrada este domingo 8 de febrero de 2026, no fue solo un concierto; fue un manifiesto. Bad Bunny subió al escenario acompañado de grandes estrellas como Ricky Martin y Lady Gaga, quien sorprendió al mundo interpretando una versión en salsa de “Die With a Smile”.

El espectáculo incluyó cameos de figuras como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Jessica Alba, todos reunidos en «La Casita», una estructura que representaba el hogar del artista y la calidez de la comunidad latina. Uno de los momentos más comentados fue cuando Benito escaló las columnas del escenario portando la bandera de Puerto Rico para denunciar la crisis energética de su isla, cerrando con un mensaje contundente: «The only thing more powerful than hate is love» (Lo único más poderoso que el odio es el amor).

Récords de audiencia y hostilidad política

El impacto del show ha sido inmediato y masivo:

Spotify: Sus reproducciones aumentaron un 470% en EE. UU. y un 210% a nivel global .

Sus reproducciones aumentaron un y un . Hito histórico: El apagón ocurre apenas una semana después de que Bad Bunny hiciera historia en los Grammy 2026, al ganar el premio a Mejor Álbum del Año con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, el primer disco íntegramente en español en conseguir el galardón máximo.

Sin embargo, el éxito no ha estado exento de polémica. Sectores conservadores en Estados Unidos han criticado la carga política y el uso predominante del español en un evento tradicionalmente anglosajón. El propio Donald Trump calificó la actuación de «terrible» en sus redes sociales. Algunos analistas sugieren que el borrado de sus publicaciones podría ser una respuesta directa a este «ruido» mediático, buscando refugio en el silencio tras haber dicho todo lo necesario sobre el escenario.